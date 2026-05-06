서울 모든 역세권 복합개발 빗장 푼다

서울시가 상업지역 상향 가능 대상 확대와 공공기여 완화 등 운영기준을 개선해 ‘역세권 활성화사업’ 확대에 나선다.



5일 시에 따르면 역세권 활성화사업은 ‘역세권 직·주·락 활성화 전략’ 후속조치로 이달부터 개선된 운영기준을 바탕으로 시행된다. 일부 지역의 사업성 부족과 지역 간 개발 격차를 고려해 상업지역 상향 가능 대상 확대와 공공기여 완화를 핵심으로 추진되며 이를 통해 역세권을 단순한 교통거점을 넘어 일자리·주거·여가 기능이 결합된 ‘생활거점’으로 전환한다는 계획이다.

서울 중구 서울시청사 전경. 뉴시스

먼저 최대 일반상업지역까지 용도지역 상향이 가능한 대상을 기존 153개 중심지 역세권에서 서울 시내 325개 모든 역세권으로 확대한다. 이에 따라 비중심지 역세권에서도 기존 근린상업지역 또는 준주거지역에 한정되었던 상향 범위를 넘어 일반상업지역 이내에서 용도지역 상향이 가능해진다. 시는 “이러한 조치는 중심지 부족으로 복합개발이 어려웠던 강북·서남권에 직·주·락 생활거점을 조성할 수 있는 기반을 마련하기 위한 것으로, 지역 간 격차를 해소하는 데 일조할 것으로 기대된다”고 설명했다.



사업 활성화를 위해 공공기여 부담도 완화한다. 기존에는 증가 용적률의 50%를 일률적으로 공공기여로 부담해야 했으나 이를 30% 수준으로 낮춰 민간 사업자의 부담을 줄인다. 공공기여 완화는 서울시 표준지 공시지가 평균의 60% 이하인 11개 자치구(은평, 서대문, 중랑, 성북, 강북, 도봉, 노원, 동대문, 강서, 구로, 금천)를 대상으로 적용되며 사업성이 낮아 정체되어 있던 지역의 개발을 촉진하는 데 목적을 뒀다. 신규 사업뿐 아니라 도시관리계획 결정 이전 단계의 기존 사업에도 적용돼 금리 상승과 공사비 증가로 정체된 사업장의 추진 여건을 개선할 것으로 보인다.



역세권 활성화사업은 2019년 시작된 이후 직장·주거·여가기능이 결합된 직·주·락 생활거점 조성을 위한 대표 사업으로 추진되고 있다. 시는 이를 통해 공유오피스, 키움센터, 산후조리원 등 청년·신혼부부 지원시설 및 데이케어센터 등 지역필요시설 119개소와 공원·보행공간 등 기반시설 약 7만8000㎡를 확보했다. 미리내집 879가구를 포함한 총 1만6861가구의 주택 공급 성과도 거뒀다.

시는 이번 제도 개선을 통해 325개 역세권 전체를 교통 기능을 넘어 일자리, 주거, 문화·여가, 지역필요시설이 결합된 복합 생활거점으로 조성하고 이를 서울 전역으로 확산시킨다는 계획이다. 동북·서북·서남권의 비중심지와 저이용 부지에 대한 용도지역 상향 및 인센티브 확대를 통해 개발 활성화를 유도하고 지역 간 균형발전을 위한 성장동력을 확보하는 것이 목표다.



안대희 시 도시공간본부장은 “상업지역 확대와 공공기여 완화를 통해 사업이 실제로 추진될 수 있는 환경을 조성하고, 서울 전역에 생활거점을 촘촘히 확산해 균형 있는 지역발전을 이끌어 나가겠다”고 말했다.

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