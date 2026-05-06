우즈벡 대통령 “韓기업 전용 산단 추진”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관을 접견한 샵카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령이 한국 기업 전용 산업단지를 조성할 것이라며 경제 협력 의지를 강하게 표명했다.



미르지요예프 대통령은 아시아개발은행(ADB) 연차총회 참석차 우즈베키스탄을 방문 중인 구 부총리를 3일(현지시간) 사마르칸트에서 접견하고 “이재명 대통령의 우즈베키스탄 방문을 기대한다”며 이같이 밝혔다고 재정경제부가 5일 전했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(왼쪽)이 3일(현지시간) 샵카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령을 만나 기념촬영하고 있다. 재정경제부 제공

재경부에 따르면 미르지요예프 대통령은 한국과 우즈베키스탄이 고대로부터 각별한 우정을 유지해 왔다며 “교역과 투자 협력이 더욱 확대되길 바라고, 협력사업 발굴과 실질적인 성과 창출을 위한 활발한 논의를 기대한다”고 밝혔다.



구 부총리는 “양국이 바이오산업, 철도·공항 등 인프라, 공급망 및 지역 간 협력을 확대해야 한다”며 우즈베키스탄이 2030 발전전략에 따라 중점적으로 추진하는 산업 다각화·인프라 현대화 사업에 높은 역량을 갖춘 한국 기업들이 적극 참여할 수 있도록 더 많은 기회를 달라고 요청했다.



구 부총리는 이에 앞서 한국과의 경협을 총괄하는 잠시드 호자예프 부총리, 잠시드 쿠츠카로프 부총리 겸 경제재정부 장관, 투자산업무역부·경제재정부·교통부·보건부차관 등을 만나 양국 경제 협력 현황을 점검하고 성과 확대를 위한 방향과 계획을 논의했다. 양측은 바이오·핵심 광물 등 미래지향적 분야로 협력을 확장하자고 의견을 모았다. 호자예프 부총리는 특히 의료·제약 클러스터 조성, 신공항 건설·운영 등에서 한국과 더 긴밀한 협력을 원한다고 밝힌 것으로 전해졌다.



재경부는 제1차 한국·중앙아시아 정상회담이 9월 한국에서 열릴 예정이라며, 구 부총리가 이번에 우즈베키스탄 주요 인사와 면담한 것이 한국 기업의 우즈베키스탄 및 중앙아시아 진출에 기여할 것으로 기대된다고 했다.

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