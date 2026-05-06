‘광폭행보’ 정청래 경기북부 표심 구애… ‘거리두기’ 장동혁 지역구서 비공개일정 [6·3 지방선거]

5일 어린이날 휴일을 맞이한 양당 대표의 활동은 극명하게 엇갈렸다. 더불어민주당 정청래 대표는 6·3 지방선거의 핵심 승부처인 경기권을 북부에서 중서부로 훑고 내려가며 종일 민생현장 방문 및 민심 청취로 바빴다. 국민의힘 장동혁 대표는 본인 지역구인 충남 보령·서천에서 비공개 일정 등 공개 행보를 최소화하는 모습이었다.

연천 구석기 축제 찾은 더불어민주당 정청래 대표(왼쪽), 기자간담회 입장하는 국민의힘 장동혁 대표. 연합뉴스

정 대표는 경기 연천군에서 열린 구석기 축제 교통정리 현장을 찾는 것으로 행보를 시작했다. 이어 동두천시에 있는 동두천큰시장을 찾아 민생현장을 둘러보고 상인들의 고충을 청취했다. 부천시로 옮겨선 종합운동장에서 시민들에게 인사하고 프로축구 경기를 관람했다. 아울러 상·중동전통시장에서 재차 민생 행보를 이어가는 것으로 일정을 마무리했다. 약 2, 3시간 간격으로 공개 일정 4개를 소화했다.

정 대표가 찾은 경기 북부지역은 상대적으로 민주당 지지세가 약한 곳으로 평가받는다. 정 대표는 “북부 접경지역인 연천에도 민주당이 승리의 깃발을 꽂을 때가 됐다”며 “이것이 지금의 시대정신이 아닐까 생각한다. 지금 부는 바람이 파란 바람이길 바란다”고 했다. 파란색은 민주당 상징색이다.

대야 공세도 이어갔다. 정 대표는 국민의힘을 겨눠 “내란에 부역했던 자들을 공천하며 국민을 또다시 도발하고 있다”며 “천인공노할 일이다. 국민들은 ‘윤어게인’ 공천을 좌시하지 않고 심판할 것으로 믿는다”고 했다.

장동혁 대표의 이날 공개 일정은 오전 기자간담회가 유일했다. 이외에 그는 자신의 지역구인 보령·서천으로 내려가 비공개 일정을 가졌다. 선거가 임박할수록 장 대표의 리더십을 둘러싼 당내 의문이 커지고 있고, 각 지역 후보들이 자체 선거대책위원회를 꾸리는 등 지도부와 ‘거리 두기’를 하는 분위기를 감안한 것으로 분석된다. 장 대표는 6일에는 경기도당에서 열리는 필승결의대회에 참석한다.

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