결정사에 성혼 숨겼다 ‘3배 위약금’

결혼정보업체를 통해 결혼한 뒤 이를 업체에 알리지 않은 회원이 법적 다툼 끝에 성혼사례금에 더해 위약금까지 물게 됐다.



5일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사83단독 방창현 부장판사는 결혼정보업체 A사가 B씨를 상대로 낸 약정금 청구 소송에서 “B씨는 A사에 4752만원과 지연손해금을 지급하라”고 원고 승소 판결했다.

사진=게티이미지뱅크

B씨가 A사에 가입할 당시 계약서상에 명시된 성혼사례금 1188만원과 그 3배에 해당하는 위약금 3564만원을 모두 인정한 것이다.



B씨는 2022년 9월 A사에 가입비 528만원을 내고 이성 만남 5회를 제공받는 계약을 체결했다. 계약서에는 결혼 날짜가 확정되거나 상견례 날짜가 잡히면 2주 이내에 성혼사례금 1188만원을 지급해야 한다는 조항이 담겼다. 또한 이를 어길 경우 사례금 3배에 달하는 위약금을 내도록 했다.



B씨는 이듬해 1월 A사 제휴업체 회원을 소개받았고 그해 6월 해당 회원과 결혼했다. 하지만 B씨는 A사에 이 사실을 알리지 않았고, 성혼사례금도 내지 않았다. 뒤늦게 이를 알게 된 A사는 B씨를 상대로 민사소송을 냈다.



B씨는 “결혼 한 달 전 아버지를 통해 A사를 탈퇴했다”며 성혼사례금과 위약금을 낼 수 없다고 주장했다. 그러나 재판부는 “A사와의 계약까지 합의로 해지됐다고 보기 어렵다”며 “계약 당시 계약기간 이후에 성혼되는 경우에도 성혼사례금을 지급하기로 약정했던 점 등을 보면 성혼사례금 지급을 면할 수 없다”고 판시했다. 약정에 따라 위약금 지급 의무도 있다고 판단했다.



재판부는 “성혼사례금은 A사가 제공한 서비스에 대한 후불적 성격의 대가로, 성혼되었을 경우 사례금 채무의 이행을 간접적으로 강제할 수단이 필요하다”며 “결혼정보회사로서는 회원이 알려주지 않는 이상 성혼 사실을 알기 어려운 점 등을 고려하면 성혼 사실 통지와 성혼사례금 지급을 심리적으로 강제하기 위해 위약금 약정을 한 것으로 판단된다”고 설명했다.

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