송영길 “지도부가 자기 홍보 다니나”… 鄭에 ‘직격탄’

영남권 광폭 행보엔 ‘역풍’ 우려도
인천 연수갑 국회의원 보궐선거 후보인 더불어민주당 송영길(사진) 전 대표가 5일 지방선거 국면에서 ‘광폭 행보’ 중인 당 지도부를 겨눠 “지도부는 자기를 홍보하러 다니는 게 아니잖나”라고 했다. “후보자를 띄워주기 위해 가는 건데 자기가 주인공이 돼선 안 된다”고 하면서다. 부산에서 만난 초등생더러 하정우 북갑 후보에게 ‘오빠’라고 부르라고 해 물의를 일으킨 정청래 대표를 겨냥한 발언이다. 8월 전당대회에서 대표직 연임을 노릴 것으로 알려지고 있는 정 대표를 상대할 ‘대항마’로 거론되는 송 전 대표가 보궐선거 전부터 정치적 몸풀기에 나선 모양새다.
송 전 대표는 SBS라디오에 출연한 자리에서 “(해당 지역) 후보에게 ‘누구를 보내주는 게 좋겠냐’고 물어봐서 거기에 맞는, 그 지역구민들의 박수를 받을 수 있는 인물을 보내는 게 지도부의 자세”라며 이같이 밝혔다. 또 “도와줄 사람이 ‘와달라’고 해야 도와주는 거지 자기 마음대로, 자기 방식대로 도와주는 것은 진짜로 도와주는 게 아니잖나”라며 “그쪽에서 요청할 때 가는 게 정답이지 ‘내가 가서 도와줄게’라고 일방적으로 가면, 겉으론 오겠다는데 반대할 순 없지만 (후보 측은) 부담스러울 수도 있는 경우가 있다”고 말했다.
송 전 대표는 최근 정 대표가 보수색이 짙은 부산을 비롯한 영남권으로 활동 범위를 넓히고 있는 데 대해선 ‘민심의 역풍’ 가능성을 우려했다. 그는 2024년 총선 당시 부산에 출마했던 민주당 후보들이 막판 보수 진영 결집에 밀려 대거 낙선했던 사례를 언급했다. 송 전 대표는 “어떻게 (2024년 총선에서) 부산 18개 지역구에 전재수 후보 1명만 당선이 되느냐”며 “그거는 막판 일주일 만에 역풍이 불어서 된 것”이라고 했다. 김부겸 대구시장 후보 지원도 바람직하지 않냐는 질문엔 “김 후보에게 물어봐서 결정하라는 것”이라고 대답했다.
여권 일각에선 송 전 대표가 국회로 복귀하면 차기 당권 확보를 위해 조력하려는 움직임이 있는 것으로 전해졌다. 송 전 대표는 2021년 5월 전당대회에서 홍영표 후보와 경쟁한 끝에 0.59%포인트 차로 신승해 당 대표가 된 바 있다. 당시엔 호남권의 지지에 힘입은 바가 컸다. 마찬가지로 비주류 출신인 정 대표도 지난해 8월 전당대회를 앞두고 호남 당원들에게 각별히 공을 들였다. 두 사람의 경쟁이 현실화할 경우 호남 당심 쟁탈전이 본격화할 것으로 전망된다.
김민석 국무총리의 당권 도전 가능성도 열려 있다. 김 총리 스스로 당대표직을 자신의 ‘로망’이라고도 했다. 한 현역 의원은 “김 총리가 만약 총리직을 내려놓고 당대표직에 도전하겠다고 한다면 돕겠다고 나설 준비가 돼 있는 의원들이 있다”고 말했다. 당 관계자는 “총리의 거취 문제는 대통령에게도 부담이 될 수밖에 없어 김 총리가 향후 행보를 고심 중인 것으로 알고 있다”고 했다.
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