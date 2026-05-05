중국 폭죽 공장 폭발 사고 사망자 26명으로 늘어…부상자 61명

중국 후난성 창사시 한 폭죽 제조공장에서 폭발 사고가 발생해 26명이 숨지고 60여명이 다친 것으로 집계됐다.



5일(이하 현지시간) 중국 관영 신화통신에 따르면 전날 오후 4시 43분께 창사시 류양에 위치한 한 폭죽 제조업체 작업장에서 폭발 사고가 발생했다.

중국 폭죽 공장 폭발 사고. 연합뉴스

사고 직후 당국은 사망 3명, 부상 25명으로 집계했으나 구조 작업이 진행되면서 피해 규모가 급격히 늘어 이날 오전 8시 기준 21명이 사망하고 61명이 부상한 것으로 확인됐다.



당국은 이날 오후 기자회견에서는 사망자가 26명으로 늘었고, 부상자는 61명으로 동일하다고 발표했다.



부상자들은 인근 병원으로 이송돼 치료받고 있다.



당국은 현장 수색과 인원 확인 등 1차 조치를 마쳤으며 추가 피해 여부를 확인하기 위한 정밀 점검을 진행하고 있다고 밝혔다.



중국 중앙TV(CCTV)가 공개한 영상에 따르면 폭발 위력이 커 공장 일대 건물들이 형체를 알아보기 어려울 정도로 파손됐다.



인근 주민들은 폭발 충격으로 주택의 문과 창문이 파손되고 대형 돌이 도로까지 날아왔다고 증언했다.



사고 발생 이후 시진핑 중국 국가주석은 실종자 수색을 서두르고 부상자 치료에 총력을 기울이는 한편 사고 원인을 신속히 규명하고 관련자에 대해 엄중히 책임을 묻도록 지시했다.



리창 국무원 총리도 인명 피해 상황을 신속히 파악하고 과학적인 구조 작업을 통해 2차 사고를 방지하며 사후 처리를 철저히 할 것을 주문했다.



현장에는 구조 지휘부가 설치돼 대규모 구조 인력이 투입됐으며, 현재 2차 정밀 수색이 진행 중이다.



공안 당국은 사고와 관련해 해당 기업 책임자를 통제한 상태에서 정확한 사고 원인 조사와 후속 조치를 이어가고 있다.



류양은 중국 최대 폭죽 생산지 중 하나로, 관련 산업 종사자만 30만명에 달하는 것으로 알려졌다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지