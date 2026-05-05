靑초청 어린이 '하이파이브'로 맞은 李대통령…국무회의 체험도

이재명 대통령은 5일 김혜경 여사와 함께 제104회 어린이날을 맞아 청와대로 어린이와 가족 등 200여명을 초청해 기념행사를 열었다.



대통령 집무실의 청와대 복귀 후 처음 열린 이날 행사엔 장애아동과 아동보호시설 아동, 인구소멸지역 및 다문화가정 아동, 이 대통령 부부가 그간 찾은 복지시설과 희소질환 환우 간담회 등에서 인연을 맺은 아동, 오송참사 유가족, 청와대 인근 거주 아동 등이 자리했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 청와대 본관에서 어린이날 초청행사 참석 어린이들을 맞이하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 짙은 남색 정장에 연한 핑크색 타이를 착용했고, 김 여사 역시 밝은 분홍색 원피스 차림이었다.



이와 관련해 청와대는 "사랑과 보살핌을 상징하는 색상인 분홍색을 활용해 언제나 아이들이 주인공이 돼 사랑을 듬뿍 받기를 바라는 부모님의 마음을 표현했다"고 전했다.



'하이파이브'로 어린이들을 맞은 이 대통령은 우선 국무회의가 열리는 본관 세종실에서 '어린이 국무회의'를 주재했다.



회의장에 들어선 어린이들은 국무위원석에 앉았고, 이 대통령은 "지금부터 어린이들을 모시고 558회 국무회의를 시작하겠다"면서 실제 회의처럼 의사봉 세 번 두드리며 '개회선언'을 했다.



이 대통령은 "각자 장관이라고 생각하고 하고 싶은 말을 해보라"고 말했고 쏟아지는 어린이들의 각종 질문에 답했다.



이 가운데 '대통령이 어떻게 됐느냐'는 말엔 "국민들과 국가를 위해 잘 준비하고 노력해 인정받으면 대통령이 될 수 있다"면서, "대통령 하다가 잘못하면 쫓겨날 수도 있다"고 웃으며 언급했다.



이후 이 대통령 내외는 토론회나 임명장 수여식 등이 열리는 곳인 충무실로 이동해 어린이들과 나란히 앉아 간담회도 가졌다.

이재명 대통령이 5일 청와대 녹지원에서 열린 어린이날 초청행사에서 참석 어린이들과 함께 손등에 페인팅 체험을 하고 있다. 청와대통신사진기자단

여기엔 강훈식 비서실장과 문진영 사회수석이 배석했다.



이 대통령은 '대통령 일이 편하시냐'는 질문에 "많이 힘들다"며 웃으며 답했고, '힘든데 왜 억지로 일하느냐'는 이어진 말엔 "힘들어도 해야 할 일이 있다. 학생도 힘들어도 공부해야 할 때도 있을 것"이라고 말했다.



김 여사가 어린이들을 향해 "대통령 아저씨와 여기 있는 아저씨들에게 하고 싶은 질문을 하라"라고 하자 이 대통령은 "중요한 것을 알려주겠다. 대통령 아저씨, 비서실장 아저씨, 사회수석 할아버지"라고 '호칭 정리'를 했다.



이어 이 대통령 내외는 어린이들의 손을 잡고 녹지원으로 향했다.



'일일 놀이터'로 꾸며진 녹지원에는 회전 그네와 에어바운스 등 각종 놀이기구와 체험활동 부스가 설치됐다.



이 대통령 부부는 어린이들과 어울려 손등 페인팅, 키캡 만들기를 했다. 김 여사는 컵케이크와 열쇠고리 만들기 체험도 추가로 했다. 이 대통령은 녹지원에선 '노타이' 차림이었다.



현장에선 이 대통령 '사인회'도 열렸다.



어린이들은 줄을 서서 이름표에 이 대통령의 사인을 받았고, 이 대통령의 저서를 가져와 사인을 요청한 아동도 있었다. 이 대통령은 이들에게 "꿈을 이루시라"며 응원의 메시지를 전했다.



"대통령이 되고 싶다"고 말한 어린이에게 이 대통령은 "대통령 5년밖에 못 해"라고 웃으며 답하기도 했다.



이 대통령 부부는 어린이들이 녹지원에서 뛰어노는 장면을 지켜보며 어린이들이 건강하게 자라도록 애쓰는 부모와 교사들에게 깊은 감사를 표했다고 안 부대변인이 서면 브리핑에서 전했다.



이 대통령은 "어린이들이 보다 안전한 환경에서 자랄 수 있도록 대통령으로서의 책무를 다하겠다"며 "어린이들이 어떤 환경에서도 각자의 꿈을 키우고 공정한 기회를 바탕으로 도전할 수 있는 나라를 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.



김 여사는 "어린이들이 오늘의 추억을 간직하고 돌아가 더 큰 꿈을 꾸며 건강하게 성장하길 바란다"고 당부했다.

<연합>

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