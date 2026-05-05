쏙 빼닮은 딸 공개한 우지원…"미국 명문대 미술 전공"

농구선수 출신 방송인 우지원이 딸 둘 모두 예술계통 공부를 하고 있다고 했다.

우지원은 4일 방송한 tvN STORY 예능프로그램 '남겨서 뭐하게'에 나와 딸에 관해 얘기했다.

우지원은 최근 첫째 딸과 함께 연애예능프로그램 '내 새끼의 연애2'에 출연했었다. 우지원은 "첫째는 03년생"이라고 했다.

그러면서 "미술을 전공했다. 얼마 전에 졸업해서 한국에 왔다"고 덧붙였다.

이영자는 "미국 명문대 출신"이라고 말했다.

우지원은 "둘째딸은 고3이고 한국무용을 전공하고 있다"고 했다.

이영자가 "둘 다 예능이면 만만치 않겠다"고 하자 우지원은 "만만치 않았다. 열심히 하고 있다. 아주 열심히"라고 답했다.

아들만 둘을 키우는 현주엽은 "딸을 낳고 싶어서 점을 두 군데서 봤는데 두 군데 다 저는 아들이 일곱이라고 하더라. 여덟째가 딸이라고 했다"고 말했다.

이어 "두 군데서 그 이야기를 들으니까 시도할 엄두가 안 나더라. 그래서 딸은 포기했다. 딸이 있으면 좋겠다고 생각한다"고 했다.

<뉴시스>

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