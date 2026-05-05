광주 도심서 여고생 살해·남고생 습격한 20대 남성, 11시간 만에 긴급체포

5일 오전 광주 광산구 남부대 인근 도로에서 발생한 흉기 피습 현장에서 경찰이 수습 작업을 벌이고 있다. 이날 사건으로 여고생 1명이 숨지고 이를 돕던 남고생 1명이 다쳤다. 뉴스1

밤늦은 시간 광주 도심 거리에서 여고생을 살해하고, 도움을 주려던 남고생에게까지 흉기를 휘두른 20대 남성이 범행 11시간 만에 경찰에 붙잡혔다.

광주 광산경찰서는 5일 살인 및 살인미수 혐의로 장 모(24) 씨를 긴급체포하여 조사 중이다.

사건은 이날 0시 11분경 광주 광산구 월계동의 한 대학교 인근 보행로에서 발생했다. 장 씨는 고교 2학년생인 A(17)양을 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.

또한, 당시 인근을 지나다 비명을 듣고 A양을 돕기 위해 접근했던 고교생 B(17)군에게도 흉기를 휘둘러 다치게 했다. B군은 습격 직후 현장을 벗어나 화를 면했으나, 장 씨는 한동안 B군을 뒤쫓기까지 했던 것으로 드러났다.

장 씨는 범행 직후 승용차와 택시 등을 갈아타며 경찰의 추적을 따돌리려 했다. 그러나 경찰은 수사력을 집중해 범행 약 11시간 만인 오전 11시 24분경, 광산구 첨단지구 내 장 씨의 주거지 인근에서 그를 검거했다. 다행히 도주 과정에서 추가 범행은 발생하지 않았다.

경찰의 잠정 조사 결과, 장 씨는 거리에서 A양과 말다툼을 벌이다 흉기를 휘두른 것으로 파악됐다. 경찰은 장 씨를 상대로 정확한 범행 동기와 피해자들과의 관계 등을 집중적으로 추궁하고 있다.

경찰은 기초 조사를 마치는 대로 장 씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.

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