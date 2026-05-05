심야 광주 도심서 여고생 살해 후 도주 20대 남성 체포

밤 시간대 도심 거리에서 여고생을 살해하고 남고생에게 흉기를 휘두른 20대 남성이 범행 약 11시간 만에 경찰에 붙잡혔다.



광주 광산경찰서는 5일 살인, 살인미수 등 혐의로 장모(24) 씨를 긴급체포했다.

광주 광산경찰서. 광주경찰청 제공

장씨는 이날 0시 11분께 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 보행로에서 고교 2학년생 A(17)양을 흉기로 찔러 살해하고, 고교 2학년 B(17)군에게도 흉기를 휘두른 혐의를 받는다.



범행 후 승용차와 택시 등을 갈아타며 도망친 장씨는 이날 오전 11시 24분께 사건 현장에서 멀지 않은 광산구 첨단지구의 주거지 근처에서 검거됐다.



도주 후 체포되기까지 과정에서 추가 범행은 없었다.



장씨는 사건 당시 A양과 거리에서 말다툼하다가 흉기를 휘두른 것으로 잠정 조사됐다.



B군은 우연히 주변을 지나던 중 여성의 비명이 들리자 도움을 주려고 사건 현장에 다가갔다가 공격받았다.



습격당한 직후 B군은 현장에서 몸을 피했고, 장씨는 그런 B군을 한동안 뒤쫓다가 도망친 것으로 전해졌다.



경찰은 장씨의 범행 동기, 피해자들과의 관계 등 정확한 사건 경위를 파악한 뒤 장씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.

<연합>

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