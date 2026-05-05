'3개 정부 걸쳐 두루 요직' 이홍구 전 국무총리 별세…향년 92세

학계와 정치계를 넘나들며 활발히 활동했던 이홍구 전 국무총리가 5일 별세했다. 향년 92세.



고인은 1934년 태어나 경기고·서울대·미국 에모리대·예일대 등을 거쳐 서울대 정치학과 교수로 봉직하며 학술지와 신문에 당대 정치를 조명한 논문과 논설로 주목받았다.

이홍구 전 국무총리.

한국정치학회 회장 등을 지내며 학계에 몸담았던 고인은 1988년 노태우 정부에서 국토통일원 장관으로 입각해 본격적으로 공직 생활을 시작했다. 이후 대통령 정치특별보좌관과 주영대사를 역임했다.



고인은 김영삼 정부 시절에는 민주평화통일자문회의 수석부의장, 통일원 장관 겸 부총리를 거쳐 1994년 제28대 국무총리에 취임했다.



총리직을 마치고 나서는 1996년 당시 여당인 신한국당 대표위원으로 합류했다. 같은 해 치러진 제15대 총선에서 전국구(현 비례대표) 국회의원으로 당선돼 국회에 입성했다.



김대중 정부가 출범하자 1998년 의원직을 내려놓고 초대 주미대사로 부임하며 외환위기 조기 수습에 나서기도 했다.



주미대사를 마치고 귀국한 후에는 학계를 넘어 사회 다양한 분야에서 활동했다.



서울국제포럼 이사장, 중앙일보 고문, 유민문화재단 이사장, 대한배구협회 고문, 아산재단 이사 등을 지냈다.



유족은 부인 박한옥씨와 아들 이현우(EIG 아시아 대표)씨, 딸 이소영·이민영(동덕여대 교수)씨, 며느리 황지영(홍콩한인여성회장)씨, 사위 이강호(한국예술종합학교 교수)씨 등이 있다.



빈소는 서울아산병원 장례식장 20호에 마련됐다.



영결식은 8일 오전 8시, 발인은 오전 9시다. 장지는 천안공원묘지다.

<연합>

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