해수부 “호르무즈 韓선박 선원 전원 무사… 나머지 선박도 안전”

호르무즈 해협 내 폭발·화재가 발생했던 우리선박에 탑승한 선원 전원이 무사한 것으로 확인됐다. 사고가 발생한 선박 외 호르무즈에 발이 묶여 있는 나머지 선박도 모두 안전한 것으로 파악됐다.

해양수산부는 5일 “HMM 나무호에 탑승 중이던 우리 국적 선원 6명을 포함한 전체 선원 24명 모두 피해를 입지 않은 것으로 확인됐다”고 밝혔다.

5일 호르무즈 해협에서 폭발·화재가 발생한 HMM 나무호에 탑승했던 우리 국적 선원 6명 포함 24명 모두 피해를 입지 않은 것으로 확인됐다. AFP연합뉴스

해수부는 선박에서 발생한 화재도 진압이 완료됐고, 추가 피해는 없는 것으로 파악했다고 설명했다.

다만, 나무호는 정상 운항이 가능한지 여부는 아직 불확실하다고 해수부는 전했다. 운항 여부 확인을 위해 인근 항구로 예인한 뒤 피해 상태 등을 확인하고 선박 수리 작업에 들어갈 예정이다. 구체적인 예인 일정은 아직 정해지지 않았다.

정확한 사고원인은 피해상태를 점검하는 과정에서 파악이 가능할 것으로 보인다.

이와 함께 해수부는 호르무즈에 발이 묶여 있는 나머지 25척의 선박을 확인한 결과, 특이사항이 보고되지 않아 안전에 이상이 없는 것으로 확인했다. 화재가 발생한 나무호 인근에 대기 중이던 선박도 안전한 해역으로 이동 조치했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지