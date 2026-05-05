민주당 강준현 “호르무즈 해역 피격 선박 선원의 안전에 모든 조치”

더불어민주당이 호르무즈 해협 내 한국 선사 운용 선박에서 폭발 사고가 발생한 것과 관련해 선원 안전에 모든 조치를 강구하겠다는 방침이다.

민주당 강준현 수석대변인은 4일 밤 피격 소식이 전해지자 “호르무즈 해역 피격 선박 선원의 안전에 만전을 기하겠다”고 밝혔다. 강 수석대변인은 “호르무즈 해협 안측 움알쿠와인항 항계 밖 수역에 정박 중이던 HMM 선박에서 피격으로 추정되는 상황이 발생했다”며 “다행히 인명 피해는 없는 것으로 파악되고 있으나, 기관실 좌현 폭발(타 선박에서 전달) 흔적이 있는 것으로 보고되고 있다”고 말했다.

더불어민주당 강준현 수석대변인. 뉴스1

그는 “무엇보다 선원의 안전이 최우선”이라며 “정부는 우리 선원 6인과 외국인 선원 18인이 무사할 수 있도록 신속하고 정확하게 대처해주기를 바란다”고 촉구했다. 이어 “더 이상의 선박 피해가 없도록 관계 부처에서도 각별하게 외교적 노력을 기울여 주시기 바란다”고 덧붙였다.

강 수석대변인은 “민주당도 국민과 함께 선원과 선박의 안전을 기원하고, 선원의 안전과 무사 귀환을 위해 상황을 주시하며 취할 수 있는 모든 조치를 다 하겠다”며 “아울러 피격의 원인이 확인되는 대로 호르무즈 인근의 우리 국민과 재산의 안전을 보다 더 확보할 수 있는 방안 역시 적극적으로 모색하겠다”고 강조했다.

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