현역 최고 선발투수 스쿠벌, 팔꿈치 관절 유리체 제거 수술로 2∼3개월 이탈…3년 연속 사이영상+4억 달러 FA 대박 물 건너가나

미국 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 2년 연속 사이영상에 빛나는 현역 최고의 선발 투수 중 하나인 디트로이트 타이거스의 타릭 스쿠벌(30)이 수술대에 오른다. 3년 연속 사이영상이 물 건너가는 분위기임과 동시에 올 시즌을 마치고 자유계약선수(FA) 자격을 획득해 투수 최초의 4억 달러 계약을 따낼 것이란 전망에도 먹구름이 끼게 됐다.

사진=AP연합뉴스

디트로이트는 5일(한국시간) “스쿠벌이 팔꿈치 관절 내 유리체를 제거하는 수술을 받을 예정”이라고 밝혔다.

스쿠벌은 당초 5일 미시간주 디트로이트의 코메리카파크에서 열리는 보스턴 레드삭스와의 홈 경기에서 선발 등판할 예정이었다. 그러나 A.J. 힌치 디트로이트 감독은 “스쿠벌은 어제 팔꿈치 통증을 느껴 정밀 검진을 받았고, 왼쪽 팔꿈치에서 유리체가 발견됐다”며 “정확한 일정은 아직 확정하지 않았으나 수술이 필요한 상황”이라고 설명했다.

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AP통신은 “유리체는 뼈나 연골 조각이 떨어져 나와 관절 공간 안에 떠다니는 상태를 의미한다. 스쿠벌의 정확한 상태는 공개되지 않았으나 일반적으로 수술 후 회복까지 2∼3개월의 시간이 걸린다”고 전했다.

2∼3개월 간 마운드를 비워야 하지만, 스쿠벌은 담담한 반응을 보였다. 그는 MLB닷컴과 인터뷰에서 “내가 이해하기로는 단순히 유리체를 꺼내는 과정”이라며 “스프링캠프처럼 몸 상태를 끌어올리고 투구 수를 늘리는 과정을 다시 밟으면 될 것 같다. 수술은 간단하게 진행될 것”이라고말했다.

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2018년 신인 드래프트에서 9라운드 255순위로 디트로이트 지명을 받은 스쿠벌은 지명 순위에서 알 수 있듯, 아마추어 시절엔 그리 큰 주목을 받지 못했다. 2020년 디트로이트에서 빅리그에 데뷔한 뒤 이듬해부터 풀타임 선발 투수로 거듭난 스쿠벌은 2024년 18승 4패 평균자책점 2.39를 기록하며 생애 첫 사이영상을 거머쥐었고, 지난해에도 13승 6패 평균자책점 2.21을 기록하며 2년 연속 사이영상을 차지하며 명실상부 빅리그 최고의 선발 투수로 거듭났다.

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스쿠벌은 ‘슈퍼 에이전트’ 스캇 보라스 사단으로 올 시즌을 마치면 FA 자격을 얻어 투수 최초의 4억 달러 계약을 노렸다. 올 시즌을 앞두고 연봉 조정에서도 구단에 승리해 3200만달러의 연봉을 따내기도 했다. 올 시즌에도 7경기에 등판해 3승2패 평균자책점 2.70으로 순항하고 있었지만, 뜻밖의 팔꿈치 수술로 인해 3년 연속 사이영상은 물론 4억 달러의 ‘잭팟’에도 이상 전선이 생기게 됐다.

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