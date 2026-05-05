트럼프 "이란, 韓화물선 등 공격…韓, 작전 합류할 때 됐다"

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도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) 이란이 한국의 화물선을 공격했다고 밝히면서 호르무즈 해협 개방을 위한 미국의 작전에 한국의 동참을 촉구했다.



트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 "이란은 '해방 프로젝트' 작전과 관련한 선박 이동 문제와 관련해 한국의 화물선 등 무관한 국가들을 향해 몇 차례 발포했다"고 말했다.



한국 정부는 호르무즈 해협 내 한국 선사 운용 선박에서 폭발 사고가 발생한 것으로 파악돼 정확한 사실관계를 확인 중었는데, 트럼프 대통령이 이란의 공격이 원인이었다고 확인한 것이다.



트럼프 대통령은 이어 "한국도 이 작전에 합류할 때가 된 것 같다"고 밝혔다.



이는 이란의 한국 화물선 공격을 계기로 호르무즈 해협 개방을 위한 선박 보호 또는 호위 등에 한국군의 참여를 거듭 촉구한 것으로 풀이된다.



트럼프 대통령은 지난 3월 한중일과 영국, 프랑스 등 5개국에 호르무즈 해협으로 군함을 파견하라고 공개적으로 요청하는 등 호르무즈 해협을 둘러싼 한국의 군사적 기여에 대한 기대를 피력하고, 한국이 그에 호응하지 않는 데 대한 실망감을 표출한 바 있다.



미군은 이날 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 발이 묶인 각국 선박을 빼내기 위한 '해방 프로젝트'에 착수했다.



트럼프 대통령은 미군이 이 과정에서 이란의 소형선박 7척을 격침했다고 밝혔다. 그러면서 "한국 선박을 제외하고는 현 시점에서 해협을 (선박들이) 통과하는 과정에서 어떤 피해도 발생하지 않았다"고 말했다.



이날 브래들리 쿠퍼 미군 중부사령관은 이란이 미사일 및 드론 발사로 선박들의 통항 방해를 시도했고 미군은 이란의 소형선박들을 격침했다고 언론에 밝혔다고 AP통신 등은 보도했다.

<연합>

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