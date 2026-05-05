이란, UAE 공격 재개…석유단지에 드론 공격, 미사일 발사

지난달 8일(현지시간) 미국과 이란의 휴전 이후 한달간 멈췄던 이란의 걸프 지역에 대한 공격이 재개됐다.

아랍에미리트(UAE) 국방부는 4일(현지시간) 오후 이란에서 발사된 순항미사일 4발을 탐지해 3발을 영해 상공에서 격추하고 나머지 1발은 바다에 떨어졌다고 밝혔다. 국방부는 이들 미사일이 UAE의 여러 곳을 겨냥했다고 덧붙였다.

UAE 푸자이라 에미리트 정부도 이날 이란발 드론 공격으로 석유산업단지에 불이 나 진화 중이라고 발표했다. 이 석유화학단지엔 호르무즈 해협을 우회할 수 있는 원유 수출터미널이 있다.

이란은 이날 미국이 걸프해역(페르시아만)에 갇힌 선박을 호르무즈 해협으로 나오도록 군함과 군용기로 지원하는 ‘프로젝트 프리덤’(해방 프로젝트)을 개시하자 UAE에 대한 공격을 재개해 군사적 긴장을 높인 것으로 보인다.

전날 밤엔 호르무즈해협에서 UAE 국영석유회사 ADNOC가 운용하는 유조선 1척이 이란군이 쏜 드론 2대를 맞았다.

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