“나흘째 암흑 속”…화재로 단전 세종 조치원 아파트 6일 전기 복구 전망

지난 1일 발생한 화재로 1400여세대 전체가 정전된 세종시 조치원읍 한 아파트 단지에 오는 6일 전기가 공급될 것으로 보인다.

세종시는 6일 전기 공급 재개를 목표로 복구 작업을 진행하고 있다고 4일 밝혔다. 전기 복구공사는 아파트 관리사무소 의뢰를 받은 전기 안전 업체가 진행하고 있다.

김하균 세종시장 권한대행이 지난 3일 세종시 조치원읍 아파트 단지 전기 복구에 대해 브리핑하고 있다. 세종시 제공

시는 공용시설과 세대별 전기 공급을 동시에 진행하기 위해 해당 업체에 인력을 추가 투입해 작업 속도를 올려 달라고 요청했다.

이 아파트는 지난 1일 오후 8시2분쯤 지하 전기실에서 화재가 발생했다. 전기 공급을 제어·분전하는 배전반 등이 모두 불타면서 아파트 단지 전체 전기공급이 멈췄다. 입주민은 1429세대, 5000여명에 이른다.

나흘째 단전된 상태가 이어지면서 주민 불편은 커지고 있다.

시는 지난 2일부터 노인·장애인 등 취약계층 154가구 300여명을 집중적으로 관리하고 있다. 1대1 현장 방문으로 안부를 확인하는 한편 거동이 불편한 세대에는 생수를 직접 배달하는 등 불편 해결에 나서고 있다.

일부 주민들은 세종시가 마련한 임시 대피소에 머물거나 외부 민간 숙박업소로 거처를 옮겼다.

김하균 시장 권한대행은 “갑작스러운 사고로 큰 불편을 겪고 계신 주민들의 어려움을 덜어드리고 하루빨리 일상으로 돌아올 수 있도록 행정적 지원에 총력을 다하겠다”고 말했다.

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