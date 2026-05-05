日자위대 새 마크에 ‘소총·해골’ 논란

일본 자위대의 한 부대 마크가 지나치게 호전적이라는 비판이 일자 공개된 지 사흘 만에 사용이 중단됐다.



4일 현지 매체들에 따르면 도쿄 네리마주둔지의 육상자위대 제1사단 제1보통과연대는 지난달 29일 엑스(X)를 통해 4중대의 새로운 부대 마크(사진)를 공개했다. 전투복 차림의 코끼리가 소총을 든 모습으로, 배경과 왼쪽 눈에는 푸른 불꽃이 이글거리고 왼쪽 가슴 부분에는 사람의 두개골 문양이 그려져 있다.



이 마크는 2002년부터 부대 상징으로 쓰인 ‘코끼리’를 비롯해 ‘멋지다’, ‘푸른 불꽃’ 등 단어를 챗GPT에 입력해 만들었으며, 중대장 승인을 받은 것으로 파악됐다. 소총은 보병부대임을 뜻하며, 부대 마크는 대원 티셔츠에 부착하는 등 주로 내부용으로 쓰인다고 마이니치신문이 전했다. X에는 연대장 허락하에 게시했다.



사회관계망서비스에서는 그러나 “살상을 위한 군대 같은 로고는 그만둬 달라”, “자위대에는 이런 호전적인 분위기가 만연해 있나” 같은 부정적 반응이 잇따랐다. 그림이 태국 국경경비경찰 관련 단체 로고와 흡사하다며 저작권 침해 의혹까지 불거졌다.



결국 제1보통과연대는 지난 2일 “부대 로고는 대원들의 사기 진작과 소속감 고양을 목적으로 제작한 것이지만, 국민 여러분이 부대를 보다 잘 이해하고 친근감을 가질 수 있어야 한다는 관점도 중시해야 한다”며 “종합적인 검토 결과 해당 로고 사용은 중지하기로 했다”고 밝혔다.



자위대는 최근 현역 대원이 집권 자민당 당대회에서 일본 국가인 기미가요 제창을 맡아 정치적 중립의무 위반 논란을 빚은 바 있다. 그간 자위대 헌법 명기 등을 주창해온 다카이치 사나에 총리는 이 자리에서 ‘1년 내 개헌안 발의’를 주문하기도 했다.

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