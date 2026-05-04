5년 수감 끝낸 수치… 배후엔 中 입김?

중국 외교 사령탑인 왕이(사진) 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 지난달 미얀마를 방문 당시 5년 넘게 수감 중이던 아웅산 수치 미얀마 국가고문과 만난 것으로 알려졌다. 이 만남 이후 미얀마 정부가 수치 고문의 수감을 가택연금으로 전환하면서 배경에 중국 정부와의 교감이 있었던 것 아니냐는 추측도 나온다.



4일(현지시간) 미얀마 독립 매체 이라와디 등에 따르면 왕 부장은 지난달 25∼26일 미얀마 수도 네피도를 방문한 기간에 수치 고문과 비공식적으로 만났다. 매체는 소식통들의 말을 인용해 당시 미얀마 경찰청장을 비롯해 내무부과 외교부 관계자들도 동석했다고 보도했다.



참석자들이 메모나 녹음을 할 수 없어 구체적인 대화 내용은 알려지지 않았지만, 중국이 미얀마 정부에 수치 고문과 관련한 자국 입장을 담은 요구를 했을 가능성이 있다고 외신들은 전했다. 수치 고문은 재임 기간 시진핑 중국 국가주석과 여러 차례 만나는 등 좋은 관계를 유지해 왔다.

미소 짓고 있는 수치 미얀마 군부가 지난달 30일(현지시간) 공개한 아웅산 수치 미얀마 국가고문(가운데) 사진. 2021년 군사 쿠데타로 정권을 읽고 군부에 체포돼 수감생활을 해온 수치 고문의 근황이 공개된 것은 5년여 만이다. 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임이 수치 고문을 만난 뒤 미얀마 정부는 수치 고문에 대한 가택연금 전환을 발표했다.

미얀마 군부 제공, AP연합뉴스

이후 미얀마 정부는 지난달 30일 수치 고문의 수감을 가택연금으로 전환한다고 발표했다. 이에 따라 그는 남은 형량을 교도소가 아닌 지정된 거주지에서 복역하게 됐다. 수치 고문은 정권을 잃고 군부에 체포된 뒤 최근까지 5년 넘게 외부와 단절된 채 수감생활을 해왔다. 그는 부정선거와 부패 등 혐의로 애초 징역 33년을 선고받았고 여러 차례 감형됐지만, 현재 18년가량 형기가 남은 것으로 전해졌다.



미얀마 정부는 가택연금 전환과 함께 이례적으로 수치 고문의 근황 사진도 공개했다. 그의 사진 공개는 2021년 5월 법정에서 재판받는 모습이 보도된 이후 거의 5년 만이다.



미얀마 군부는 수치 고문의 민주주의민족동맹(NLD)이 압승한 2020년 총선을 부정선거라고 주장하며 이듬해 2월 쿠데타를 일으킨 뒤 정권을 잡았으나 국제사회에서 합법 정부로 인정받지 못했다. 하지만 중국은 미국 등 서방 국가의 제재에도 미얀마에 무기를 공급하는 등 군정을 지지해 왔다. 중국은 미얀마의 희토류 광산이나 송유관 건설에 대규모로 투자해 경제적 이해관계가 있고, 전략적으로도 미얀마의 정치적 안정이 필요했기 때문이다. 왕 주임은 지난달 취임한 민 아웅 흘라잉 대통령과도 만나 지지와 협력 의지를 나타냈다.



흘라잉 대통령은 최근 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 등 국제사회와 관계를 개선하기 위해 민주세력과 반군에 감형이나 평화회담을 제안하는 등 화해 신호를 보내고 있다.

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