어린이들과 함께하는 디자인 퍼레이드 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

브라질 음악 밴드인 '리퍼커션'이 4일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 DDP 어린이 디자인 페스티벌에서 참여형 퍼레이드(플레이 디자인 퍼레이드) 공연을 펼치고 있다.

4일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 '어린이 디자인 페스티벌' 행사 중 하나인 플레이 디자인 퍼레이드가 펼쳐졌다. DDP 어울림광장에서 열린 플레이 디자인 퍼레이드는 재활용 소재로 만든 악기가 함께 하는 참여형 퍼레이드로 행사에 참가한 어린이들과 함께 했다.

지난 2일부터 어린이날인 5일까지 열리는 DDP 어린이 디자인 페스티벌은 사용하지 않은 장난감을 기부 교환해 순환을 체험하는 '코끼리 장난감 스테이션', 사용하지 않은 물품들을 어린이가 직접 사고 팔며 나눔과 지속가능 가치를 경험하는 '어린이 장나감 사장님', 카드와 벌룬을 활용한 신기한 매직쇼인 '벌룬 패밀리 매직쇼' 등이 열린다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지