4월 5대 은행 주담대 1조9천104억원↑…8개월 만에 최대

지난 달 주요 시중은행 주택담보대출 잔액이 8개월 만에 가장 큰 폭으로 늘었다.



4일 금융권에 따르면, 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 4월 말 주택담보대출 잔액은 612조2천443억원으로, 3월 말보다 1조9천104억원 늘었다.

28일 한국은행이 발표한 3월 금융기관 가중평균금리에 따르면 주택담보대출(주담대) 금리가 6개월 연속 오르며 28개월 만에 최고치를 기록했다.

이는 작년 8월(+3조7천12억원) 이후 8개월 만에 가장 큰 증가 폭이다.



주택담보대출 잔액은 올해 1월 1조4천836억원 줄었다가 2월 5천967억원 늘었다. 이어 3월 3천872억원 감소했고 4월 들어 다시 증가했다.



전체 가계대출 잔액도 3월 말 765조7천290억원에서 4월 말 767조2천960억원으로 1조5천670억원 늘었다. 작년 10월(+2조5천270억원) 이후 최대 폭 증가다.



개인집단대출은 2천201억원 늘어 2024년 9월(+1조1천771억원) 이후 1년 7개월 만에 증가로 전환했다.



개인신용대출은 3월 3천475억원 증가에서 4월 3천182억원 감소로 돌아섰고, 개인사업자대출은 3천622억원 늘어 석 달 연속 증가세를 지속했다.



4월 말 정기예금 잔액은 937조1천834억원으로, 3월 말보다 2천731억원 줄었다. 반면, 정기적금 잔액은 46조5천673억원으로 4천95억원 늘었다.



대기성 자금인 요구불예금 잔액은 696조5천524억원으로 3조3천557억원 줄어 석 달 만에 감소로 전환했다.



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│ 5대 은행 가계대출 추이(단위:억원) │



│ ※ KB국민·신한·하나·우리·NH농협 자료 취합. │



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│ 구분 │ 2026년 2월 말 │ 2026년 3월 말 │2026년 4월 말 │



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│가계대출 잔액 │ 7,658,655│ 7,657,290│ 7,672,960│



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│전월비 증감 │ 523│ -1,364│ 15,670│



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│주담대 잔액 │ 6,107,211│ 6,103,339│ 6,122,443│



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│전월비 증감 │ 5,967│ -3,872│ 19,104│



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│신용대출 잔액 │ 1,043,120│ 1,046,595│ 1,043,413│



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│전월비 증감 │ -4,335│ 3,475│ -3,182│



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<연합>

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