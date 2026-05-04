차은우, ‘스타덤차트’ 배우 부문 10주 연속 1위 기록… 변우석·김수현 순

가수 겸 배우 차은우가 ‘스타덤 차트’ 배우 부문 주간 랭킹에서 10주 연속 정상에 올랐다. 차은우는 2026년 5월 1주차 스타덤 차트 배우 부문 집계 결과, 다시 한 번 1위를 차지하며 독주 체제를 공고히 했다.

차은우의 이번 기록은 지난 2월 4주차까지 19주 연속 1위를 유지하던 배우 김수현의 기록이 중단된 이후 시작된 결과다. 차은우는 김수현을 제치고 정상을 탈환한 이래 5월 1주차까지 단 한 차례도 1위 자리를 놓치지 않으며 장기 집권 양상을 보이고 있다.

직전 주인 2026년 4월 4주차 최종 집계 수치를 살펴보면, 차은우는 총 1만 1440표를 획득해 압도적인 차이로 1위에 올랐다. 뒤를 이어 김수현이 5520표로 2위를 기록했으며, 변우석이 2720표를 얻어 3위권을 형성하며 순위를 마무리했다.

아이돌 부문의 경우 순위 변동이 활발하게 나타났다. 지난 4월 4주차에는 그룹 템페스트가 4주 연속 1위를 지키던 피프티피프티를 제치고 정상에 오른 바 있다. 하지만 5월 1주차 현재는 아스트로가 선두로 올라서며 아이돌 부문 1위를 기록 중이다.

음원 부문 랭킹에서는 플레이브의 ‘흥흥흥(feat. SOLE)’이 정상을 차지하며 음원 강자로서의 면모를 입증하고 있다.

한편, 다양한 부문의 주간 랭킹을 집계·발표하는 ‘스타덤’은 팬들이 직접 참여하여 아티스트의 순위를 결정하는 모바일 애플리케이션 서비스다. 팬 참여를 기반으로 스타의 영향력을 확장하는 가교 역할을 수행하며 업계 내 입지를 다지고 있다.

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