'고유가 지원금' 첫 주 신청률 76%…1조4천13억원 지급

'고유가 피해지원금' 1차 지급 첫 주에 신청 대상자의 76% 이상이 지원금을 신청한 것으로 집계됐다.



4일 행정안전부에 따르면 3일 밤 12시 기준 고유가 지원금 신청자는 246만6천596명에 달했다. 지난달 27일 지급 개시 이후 1차 지급 대상자 322만7천785명 중 76.4%가 신청을 마쳤다.

고유가 피해지원금 1차 지급이 시작된 지난 4월 27일 광주 남구 한 주유소에 지원금 사용 안내판이 설치돼 있다.

이들에게는 모두 1조4천13억원의 고유가 지원금이 지급됐다. 1인당 평균 지급액은 56만8천원 정도다.



지급 수단별로는 신용·체크카드가 107만6천418명(43.6%)으로 가장 많았다.



이어 선불카드 81만4천481명(33.0%), 지역사랑상품권 모바일·카드형 50만8천490명(20.6%), 지류형 6만7천207명(2.7%) 순이었다.



지역별 신청률은 전남(80.9%), 부산(80.1%), 광주(80.1%)에서 80%를 넘겼다. 신청률이 가장 낮은 곳은 충북(70.4%), 강원(71.3%), 경남(73.1%)이었다.



고유가 지원금 1차 지급은 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등 취약계층을 대상으로 한다. 신청 기간은 5월 8일까지다.

<연합>

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