전남도, 귀농어귀촌 ‘행복동행’ 본격 추진…13개 모임 선정

전남도가 귀농어귀촌인의 안정적 정착과 지역 공동체 활성화를 위한 지원 사업을 본격 추진한다.

전남도는 올해 처음 도입한 ‘귀농어귀촌인 행복동행 활동 지원사업’을 통해 13개 모임을 선정·지원한다고 4일 밝혔다.

행복동행 활동 지원사업에 선정된 장흥군 마을이야기. 전남도 제공

당초 5개 모임을 선정할 계획이었으나, 17개 모임이 신청하는 등 높은 관심이 이어지면서 추가 예산을 확보해 지원 규모를 확대했다.

이번 사업은 전남으로 전입한 지 10년 이내 귀농어귀촌인이 공통 관심사를 바탕으로 자발적인 모임을 구성하고, 다양한 활동을 통해 지역사회에 정착할 수 있도록 돕는 것이 핵심이다.

참여자들은 영농 기술 습득과 문화·예술 활동, 지역 봉사 등을 함께 추진하며 지역에 대한 이해와 유대감을 높이게 된다. 특히 동아리 구성 시 지역 주민이 최대 30%까지 참여해 멘토 역할을 수행하도록 해 공동체 융화를 유도하는 점이 특징이다.

도는 지난 4월 면접 심사를 통해 활동 계획의 구체성과 발전 가능성 등을 종합 평가해 지원 대상을 선정했으며, 각 모임에 300만원의 활동비를 지원한다.

대표 사례로는 전통 간식 제작 모임 ‘나주로 오란다’, 마을 이야기 영상 콘텐츠 제작 ‘장흥군 마을이야기’, 청년 농업인 중심 유기농 연구 모임 ‘회화마을 기록단’ 등이 포함됐다.

전남도는 이번 사업을 통해 귀농어귀촌인이 지역 주민과의 교류 속에서 자연스럽게 공동체에 정착하고, 농어촌에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

최종민 전남도 인구정책과장은 “단순한 인구 유입을 넘어 공동체 기반 정착이 중요하다”며 “지속적인 교류와 협력을 지원해 농어촌 활성화를 이끌겠다”고 말했다.

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