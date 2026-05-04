우리나라 아동·청소년 10명 중 4명, ‘놀 권리’ 보장되지 못해

지난 2일 광한루원 앞 광장에서 ‘어울림스테이지-랜덤플레이댄스’ 어린이들이 춤을 추고 있다. 사진=남원시청 제공

우리나라 아동·청소년 10명 중 4명은 학교가 끝난 뒤 친구들과 놀고 싶어 하지만, 절반 이상이 학원에 가는 등 놀 권리가 충분히 보장되지 못하는 것으로 나타났다.

4일 아동권리보장원의 ‘2025 아동분야 주요통계’에 따르면 아동종합실태조사와 사회조사 등을 토대로 국내 아동 관련 주요 지표를 파악한 결과 이같이 나타났다.

아동이 방과 후 희망하는 활동과 실제 주로 하는 활동의 차이는 학원·과외에서 두드러졌다.

방과 후 활동으로 학원이나 과외를 희망하는 경우는 25.2%에 불과했지만, 실제로는 54.0%가 학원에 가거나 과외를 받고 있었다. 차이가 28.8%포인트(p)에 달해 희망과 실제 활동의 간극이 컸다.

또 놀이터나 PC방 등에서 친구들과 놀기를 희망하는 경우는 42.9%에 달했지만, 실제로는 놀지 못하는 것으로도 조사됐다.

방과 후 주로 하는 활동으로 친구들과 노는 경우는 18.6%에 그쳐 차이가 24.3%p였다.

집에서 숙제하기도 마찬가지였다. 집에서 숙제하기를 희망 활동으로 꼽은 비율은 18.4%, 실제는 35.2%였다.

한편 2020년, 2022년, 2024년에 실시된 사회조사를 토대로 국내 청소년(13∼18세)이 고민하는 주요 문제 1순위는 줄곧 성적, 적성과 같은 ‘공부’였다.

고민은 2020년에는 ‘직업’이었으나 2022년부터 ‘외모’로 바뀌었고, 2024년에도 2순위를 차지했다.

2020년에는 공부(74.6%·복수응답), 직업(42.9%), 외모(38.6%), 친구(27.0%) 순으로 꼽은 반면 2024년에는 공부(76.1%), 외모(42.2%), 직업(36.7%), 친구(34.0%) 순이었다.

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