강남. 20kg 감량 후 “이상화가 예뻐해줘”

SBS '미운 우리 새끼' 방송화면 캡처

가수 겸 방송인 강남이 20kg 감량 후 아내 이상화와의 대우가 달라졌다고 전했다.

3일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 '미운 상화 남편' 강남이 스페셜 게스트로 출연했다.

이날 강남이 스튜디오에 방문하자 엄마 패널들은 "실제로 보니까 더 예쁘다", "한참 살쪘지 않냐. 쭉 빠졌다"며 다이어트에 성공한 강남의 모습에 감탄했다.

서장훈은 "강남이 한때 90kg 나가다가 4개월 만에 20kg를 감량했다더라. 살 빠지고 나서 이상화 씨의 대우가 달라졌다고"라며 강남의 감량 소식을 알렸다.

그는 다이어트 후 아내의 반응에 대해 "90㎏일 때는 운동 선배처럼 대하며 살을 빼라고 했지만, 지금은 아기처럼 예뻐해 준다"고 설명했다.

이어 "사랑받으려면 남편들도 노력을 해야 한다"고 너스레를 떨었다.

한편 강남은 과거 이상화의 차량을 핑크색으로 도색했던 장난의 후폭풍도 언급했다.

그는 "지금은 페인트를 다 뗐지만, 도색할 때 테이핑을 하지 않아 아직도 핑크색 잔해들이 떨어진다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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