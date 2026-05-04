트럼프 “4일부터 호르무즈 묶인 선박 탈출 지원”… ‘프로젝트 프리덤’ 가동

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에 묶인 제3국 선박들의 안전한 이동을 지원하겠다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA=연합뉴스

트럼프 대통령은 4일(중동시간 기준) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “여러 국가가 해협에 갇힌 자국 선박을 풀어주는 데 도움을 요청해왔다”고 말했다.

이어 “미국은 대표단을 통해 해당 선박과 선원들이 안전하게 빠져나올 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다는 입장을 전달했다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이번 조치를 ‘프로젝트 프리덤(Project Freedom)’으로 명명하고 “중동 시간 기준 4일 오전부터 절차가 시작된다”고 설명했다.

또한 그는 “미국 측 대표단이 이란과 매우 긍정적인 논의를 진행 중”이라며 “이 인도적 절차가 방해받을 경우 강력하게 대응할 것”이라고 경고했다.

이번 조치는 호르무즈 해협 긴장이 고조되는 가운데 국제 해상 물류 차질을 완화하기 위한 대응으로 해석된다.

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