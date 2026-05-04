8번째 봄 콘서트로 돌아온 이소라…“기억에서 잊히지 않을 시간으로 남기를 바라”

“제가 그동안 침체돼 있었어요. 10년도 넘은 것 같아요. 그러다가 2025년부터 변화가 왔어요. 2025년에 나름대로 몸을 건사하기 위해 다양한 것을 시작했어요. 여러가지 일도 생기고, 생각도 바뀌고, 그래서 이번 공연까지 하게 됐죠. (저처럼) 오늘 이 공연이 여러분 기억에서 잊히지 않을 시간으로 남기를 바랍니다.”

가수 이소라가 지난 2일 서울 경희대 평화의전당에서 진행된 여덟 번째 봄 콘서트 ‘봄의 미로’를 찾은 팬들에게 전한 위로의 말이다. 이번 공연은 이소라의 봄 정기 공연으로, 앞서 지난해 ‘봄 밤 핌’이란 이름으로 진행됐다. 특히 당시 공연은 2016년 소극장 이후 열리는 9년 만의 봄 콘서트라는 점에서 관심이 높았다.

가수 이소라가 지난 2일 서울 경희대 평화의전당에서 여덟 번째 봄 콘서트 ‘봄의 미로’를 진행하고 있다. 이번 공연은 이소라의 봄 정기공연으로, 2016년 이후 중단됐다가 지난해부터 재개한 바 있다. NHN링크 제공

그 명성을 이어받은 이번 공연도 관심이 높았다. 1시간여 전부터 팬들이 공연장 앞에 대기할 정도로 열기가 뜨거웠으며, 오후 5시가 되자 4000여 객석이 빈틈이 없을 정도로 팬들로 가득했다.

공연 시간이 되자 커튼이 올라가면서 무대 가운데 이소라가 의자에 앉아 있었다. 그의 오른쪽에는 현악기 연주자 16명과 피아노 연주자 1명, 왼쪽에는 드럼·어쿠스틱기타·일렉트로닉기타·베이스기타 연주자 4명이 자리했다. 이들 주위로는 공연 제목인 ‘봄의 미로’처럼 녹색 나무들이 둘러싸고 있어서 마치 유럽의 미로 정원에 온 듯했다.

JTBC 드라마 ‘ 히어로는 아닙니다만’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘바라 봄’으로 무대를 연 이소라는 잠시 숨을 돌리고 ‘트랙 9’과 ‘포춘 텔러’ ‘나를 사랑하지 않는 그대에게’ ‘사랑이 아니라 말하지 말아요’를 연달아 불렀다.

이소라는 “‘사랑이 아니라 말하지 말아요’는 김동률 노래인 숨 쉴 곳이 없다”며 “오늘 너무 떨려서 평소 하던 호흡의 반밖에 안 돼서 더 힘들다”고 입을 열었다. 3월 13일에 개설한 유튜브 채널 ‘이소라의 첫봄’에 대해서도 언급했다. 그는 “유튜브를 하면서 많이 힘든데, 마음이 안정되고 좋은 사람을 많이 만나서 좋은 에너지를 받고 있다”며 “오늘 여러분에게도 힘을 받고 있는데, (여러분도) 제가 하는 모든 것에서 좋은 기분을 다 받아 가기를 바란다”고 밝혔다.

‘그대가 이렇게 내 맘에’ ‘봄’ ‘별’ ‘트랙 11’ ‘그대와 춤을’ ‘청혼’ ‘트랙 3’ ‘난 행복해’ ‘처음 느낌 그대로’ ‘믿음’ 등 자신의 히트곡을 선보인 이소라는 밴드 악기와 현악기들의 연주와 번갈아가며 노래를 불렀다. 무대 가운데 전광판에는 이소라의 모습, 또는 별 무리 가득한 우주 등 다양한 모습이 비쳐줬다.

마지막 무대에 앞서 이소라는 오랜 팬과의 재회에 대해서도 이야기했다. 그는 “고등학생 때부터 팬인 친구가 있는데, 그 친구가 발레슈즈를 선물해 줬다. 내 꿈이 발레리나였었기 때문”이라며 “이후 한동안 연락이 없다가 유튜브에서 발레슈즈 이야기를 했고, 그 영상을 봤는지 오늘 공연에 꽃다발을 보냈다. 공연을 보고 있다고 했다”고 말했다.

이소라는 마지막 무대로 ‘바람이 분다’와 ‘순수의 시절’을 불렀는데, 오랜 인연과의 재회 덕분인지 그는 ‘순수의 시절’을 부르던 중 감정이 격한 모습도 보였다.

이후 커튼이 다시 내려오고 공연장 불이 꺼졌지만 팬들은 박수를 치며 앙코르 무대를 요구했다. 이에 이소라는 이례적으로 공연에 앞서 언론에 공유된 셋리스트에 없는 ‘내곁에서 떠나가지 말아요’를 피아노 연주자와 함께 선보이며 이날 공연을 마쳤다. 공연 관계자는 “팬들의 열화와 같은 앙코르 공연에 이소라가 예정에도 없던 노래를 즉흥적으로 추가해 불렀다”고 설명했다.

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