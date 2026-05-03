OPEC+ 7개국, 6월부터 원유 증산 합의

창립멤버인 아랍에미리트(UAE)의 탈퇴로 급격히 흔들리고 있는 석유수출국기구(OPEC·오펙)와 확대 협의체인 오펙플러스(OPEC+)의 주요 산유국들이 6월부터 원유 생산량을 증산하기로 합의했다.



3일(현지시간) 오펙에 따르면 사우디, 러시아, 이라크, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 알제리, 오만 등 오펙과 기타 산유국이 협력하는 오펙플러스의 7개 가입국은 공동성명에서 2023년 4월에 발표된 ‘추가 자발적 생산 조정’ 방침과 관련해 6월부터 일별 18만8000배럴의 생산 조정을 시행하기로 했다고 발표했다. 국가별 증산량은 사우디와 러시아가 각각 하루에 6만2000배럴. 이라크가 2만6000배럴, 쿠웨이트 1만6000배럴, 카자흐스탄 1만배럴, 알제리 6000배럴, 오만 5000배럴 등이다.

UAE 두바이 남쪽의 유정. AP연합뉴스

오펙플러스는 다음달 7일 원유 시장과 감산 준수 등을 논의할 회의를 열기로 했으며, 향후 매달 회의를 개최할 예정이라고 설명했다. 매달 논의를 통해 증산 및 감산 수준을 새로 정하겠다는 것이다.



이번 결정은 이란 전쟁으로 경제적 위기에 처한 UAE가 최근 오펙과 오펙플러스를 탈퇴한 뒤 증산을 예고한 데 대한 대응 성격으로 해석된다. 사우디가 주도하는 오펙·오펙플러스는 그간 회원국에 할당량을 정하는 방식으로 원유 생산을 제한하며 유가를 조절해왔으나 ‘제 2의 UAE 사태’를 막기 위해 실질적으로 증산을 허용하는 ‘당근’을 내놓은 것으로 해석된다.



다만 이번 증산규모로는 하루 수백만 배럴에 달하는 호르무즈해협 봉쇄 피해를 메우기엔 역부족이기에 당장 유가 안정이 이루어지기는 어렵다는 분석이 나온다.

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