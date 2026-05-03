장동혁, 대구서 "공천 상처 드려 죄송…힘 모으자" 호소

국민의힘 장동혁 대표는 3일 보수 텃밭으로 불리는 대구를 찾아 추경호 대구시장 후보를 지원 사격했다.



최근 현장 일정보다 이재명 대통령을 향한 비판 메시지와 정책 공약 발표에 주력해왔던 장 대표는 전날 박형준 부산시장 후보 선거사무소 개소식에 이어 이날 추 후보 선거사무소 개소식에도 자리하며 영남권 보수 표심 결집에 나섰다.

국민의힘 추경호 대구시장 후보 선거사무소 개소식. 연합뉴스

특히 최근 정진석 전 국회부의장의 공천 논란을 둘러싸고 친윤 심판론이 표심을 움직일 수 있을 거라는 당내의 우려가 분출된 상황에서 송언석 원내대표와 함께 현장 행보를 보이며 단일대오를 강조하려는 뜻으로도 해석된다.



장 대표는 이날 대구 수성구에서 열린 추 후보 선거사무소 개소식에서 "공천 과정에서 대구시민들께 마음에 상처를 드리고 걱정을 끼친 데 대해 당 대표로서 죄송하다"며 "뭐라 하더라도 모두 당 대표 책임"이라고 사과했다.



이어 "대구와 우리 국민의힘을 그동안 굳건히 지켜오신 주호영 부의장님께 상처를 드리고 아픔을 드린 점에 대해서도 이 자리를 빌려 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "그동안 대구와 보수를 사랑했던 그 마음으로 이번에도 선거에서 하나로 힘을 모아달라"고 호소했다.



장 대표는 더불어민주당 김부겸 후보를 향해서는 "국가보안법 위반으로 징역 1년에 집행유예 2년을 받은 사람이 보수의 심장 대구에 똬리를 틀어서 되겠느냐"고 공세를 폈고, 여당의 '조작기소 특검법안' 발의를 거론하며 "이재명 정권 출장소를 대구에 만들어서야 되겠냐"고 목소리를 높였다.



이명박 전 대통령도 영상 축사로 힘을 보탰다.



이 전 대통령은 "대구는 정치시장이 아니라 경제시장이 필요한 때"라며 "대통령 취임 후 얼마 되지 않아 맞은 세계 금융 위기에서 대한민국만 유일하게 플러스 성장을 했는데, 그 시점에 추 후보가 청와대 경제금융비서관과 비상경제 상황실장을 맡았다"고 치켜세웠다.

3일 대구 수성구 범어네거리에서 열린 국민의힘 추경호 대구시장 예비후보 선거사무소 개소식에서 장동혁 대표와 추 예비후보가 얼싸안고 있다. 연합뉴스

이날 현장에는 명예선대위원장을 맡은 김문수 전 고용노동부 장관, 나경원·윤재옥 의원 등을 포함해 현역 의원만 40명 가까이 모이면서 북새통을 이뤘다.



김문수 명예선대위원장은 이진숙 대구 달성군 보선 후보와 손을 잡고 연단에 올라 "대구에서 국민의힘이 무너지면 북한 조선노동당, 중국 공산당처럼 일당독재가 된다"고 말했다.



송언석 원내대표도 "이재명 정권과 민주당이 하고 있는건 완전 독재 그 자체"라며 "대구시민들께서 바로잡아주시기 바란다"며 분위기를 띄웠다.



나 의원은 "대구에서 '국민의힘 한 번 혼내줘야 된다'는 얘기가 있다는데 씨암탉을 잡아먹는 것"이라며 "그럼 보수 못 일어난다. 추 후보 당선시키면 대구 경제 일어나고 대한민국도 지켜주시는 것"이라고 강조했다.



추 후보도 직접 연단에 올라 "대구의 두 글자는 대한민국을 구해내는 곳이란 말"이라며 "의원님들 많이 오셨는데 선거 때까지 싸우는 소리 뉴스에 안 나오도록 해달라. 그러면 반드시 이긴다"고 당부했다.

다만 대구시장에 도전했다 컷오프(공천배제) 된 주호영 의원은 이날 불참했다. 주 의원은 최근 한 유튜브에 출연해 "민주당 김부겸 후보를 이길 수 있는 건 나뿐이었다"며 김 후보를 향해 "대구 발전을 위해 힘써달라"고 밝히기도 했다.



추 후보는 이날 KBS라디오에서 주 의원의 발언이 김 후보 지지를 뜻한 게 아니냐는 물음에 "민심을 헤아리고 견제할 건 제대로 견제하자는 의미로 이해한다"고 답했다.

<연합>

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