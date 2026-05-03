‘삼성 저격수’ 박용진, 삼전 노·사 동시 저격 “끼리끼리 먹자판 잔치”

국회의원 시절 적극적인 재벌 개혁 활동으로 이른바 ‘삼성 저격수’로 불린 박용진 규제합리화위원회 부위원장이 3일 “끼리끼리 먹자판 잔치와 집안싸움에 몰두하는 모습”이라며 삼성전자 노조와 사측을 동시에 저격했다.

박용진 규제합리화위원회 부위원장. 세계일보 자료사진

박 위원장은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 총파업을 예고한 삼성전자 노조와 사측 간의 협상에 관해 “노사 협상 과정을 보며 매우 씁쓸한 느낌을 갖는다. 왜 협상 테이블에 삼성전자가 엄청난 성과를 만드는 과정에 함께한 협력업체, 하청업체, 사내 비정규직 이야기는 없나”라며 “삼성전자가 어려웠을 때 단가를 낮추거나 물량을 줄여 고통은 함께 나눠 왔을 이들에게 왜 잔칫날 함께 음식을 나눠 먹자는 이야기를 안 하나”라고 지적했다. 그러면서 “그저 이 천문학적 이익을 두고 동네 사람들 같이 불러 음식 나눌 생각은 안 하고 대문 걸어 잠그고 끼리끼리 먹자판 잔치와 집안싸움에 몰두하는 모습 솔직히 불편하다”라고 덧붙였다.

박 위원장은 전태일 열사를 언급하며 “노조에 ‘노동자 연대 정신’을 생각하길 요구한다. 전태일은 버스비를 털어 어린 여공들에게 풀빵을 사주고 자기는 평화시장에서 창동까지 먼 길을 걸어서 퇴근했다”고 말하기도 했다. 이어 “대한민국 노조가 전태일을 따르겠다면 힘없는 사람들, 더 힘든 직업군, 노조 밖 노동자들을 생각해야 한다”면서 “나만 챙기겠다면 전태일의 이름은 지우고 시작하는 게 맞다”고 꼬집었다.

박 위원장은 삼성전자 사측을 향해서는 “‘초거대 갑’인 삼성전자가 이번 영업이익의 일부를 바탕으로 협력업체, 사내 비정규직에게 먼저 공동·동반 성장의 길을 제안하길 바란다”며 “지난 보수정부들에서 이야기했지만, 한 번도 보지 못했던 ‘분수효과’를 삼성전자가 먼저 보여주면 좋겠다”고 요청했다. 이어 “사실 세제 혜택과 금융정책, 전력과 산업용수, 부지조성까지 삼성전자의 영업을 위해 국민 혈세를 동원해 얼마나 많은 배려와 지원을 하는지 삼성전자가 더 잘 알 것”이라며 “단순 노사 갈등을 벗어나 국민 경제에 기여하는 것이 삼성전자가 받은 엄청난 혜택에 보답하는 것”이라고 썼다. 그러면서 “그런 면에서 삼성전자는 노사와 투자자들만의 것이 아니라 국민의 기업이기도 하다”고도 강조했다.

박 위원장은 마지막으로 노사 모두를 겨냥해 “성과급을 둘러싼 파업 갈등에 불편한 느낌을 갖는 국민은 저 하나뿐이 아니다. 노사 모두 그 시선을 잘 헤아리지 않으면 이 불편함이 분노로 바뀔 것”이라고 직격했다.

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