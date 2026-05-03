대구 동구, 청년 창업기업 ‘데스밸리’ 극복 돕는다…‘D-Link’ 참여자 모집

대구 동구청이 지역 청년 창업가들의 안정적인 정착과 지속 가능한 성장을 지원하기 위해 ‘제4기 청년 창업기업 디링크(D-Link) 프로그램’ 참여자를 19일까지 모집한다고 3일 밝혔다.

‘제4기 청년 창업기업 디링크(D-Link) 프로그램’ 홍보포스터. 대구 동구 제공

올해로 시행 4년 차를 맞이한 ‘D-Link’ 사업은 유망한 청년 기업이 창업 초기 겪는 자금난을 해소하고, 지역 내에 안착할 수 있도록 돕는 동구의 대표적인 창업 지원 프로그램이다. 지원 대상은 대구 동구에 거주하며 지역 내에서 사업장을 운영 중인 19세 이상 39세 이하의 청년 창업가다.

구청은 서류 심사와 대면 심사를 거쳐 총 6개사를 최종 선정할 계획이다. 선정된 기업에는 각 500만원씩 총 3000만원의 사업화 자금을 지원한다. 선정 기업은 지원금을 시제품 제작, 홍보∙마케팅, 비즈니스 모델(BM) 고도화 등에 자유롭게 활용할 수 있다. 또한, 사업화 자금 지원 외에도 세무∙재무∙노무∙법률 등 경영 전반에 걸친 분야별 전문가와 1대1 매칭을 통한 맞춤형 컨설팅도 병행 지원받게 된다.

김태운 동구청장 권한대행은 “자금 조달과 시장 안착에 어려움을 겪는 청년 창업가들이 소위 ‘데스밸리(창업 후 3~7년 사이 겪는 경영난)’를 무사히 극복하길 바란다”며 “청년들이 혁신적인 아이디어를 마음껏 펼칠 수 있도록 실질적이고 체계적인 지원책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지