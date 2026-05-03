박지원 “李 더 잘할 수 있게 돕는 ‘K국회’로… 잘못한 의원 징계 ‘강한 의장’ 될 것” [차기 국회의장 후보에게 듣는다]

“대한민국에서 이런 일이 일어날 수가 있어요? 대통령이 미쳤어요!”



2024년 12월3일 오후 11시34분 경찰 봉쇄를 뚫고 국회로 진입한 더불어민주당 박지원 의원은 본회의장에 들어서기 전 취재진을 향해 이렇게 외쳤다.

더불어민주당 박지원 의원이 지난달 30일 서울 여의도 국회에서 차기 국회의장 선거에 나선 이유와 공약, 당선 시 향후 국회 운영 계획 등을 설명하고 있다. 허정호 선임기자

계엄해제 결의안 통과로 윤석열 전 대통령의 위헌적 조치가 무력화된 뒤에도 그는 자리를 뜨지 않고 꼬박 밤을 새웠다. 현역 의원 중 최고령(만 83세)인 그에게 후배 의원들이 많은데 그렇게 한 이유를 물었더니 돌아온 대답은 이랬다. “김대중(DJ) 전 대통령은 어떤 일이 있어도 의석을 지키라고 굉장히 강조했어요. 전 정치를 그렇게 배웠습니다.”



1983년 DJ를 처음 만난 것을 계기로 “나머지 인생을 국가에 바치겠다”며 시작한 박 의원의 파란만장 정치인생은 이제 ‘마침표’를 향해 달리고 있다. 차기 국회의장 선거는 그의 ‘마지막 도전’이다. 그는 “국민도, 지지층도 저를 압도적으로 지지해주니 하면 잘할 것 같다”며 “내겐 DJ의 절박감이 있다. 벌겋게 물든 석양처럼 마지막까지 나라를 위해 일하고 정치를 마감하고 싶다”고 했다. 그를 지난달 30일 국회에서 만났다.



―의장 출마 이유는.



“제가 잘할 것 같다. 동서고금을 막론하고 의장은 국회의 어른이 하는 것이다. 어른은 두루 많은 경험과 경륜을 쌓아 국회 운영을 국민 편에서 나라를 위해 할 수 있는 자질을 갖춰야 한다. 그 ‘감’이 제가 된다고 생각한다.”



―대표 공약은.



“국회가 일 잘해서 이재명 대통령이 더 잘할 수 있도록 지원하는 K국회를 만들겠다. 일 잘하는 상임위원회에는 포상할 것이다. 권력구조 개편을 포함한 개헌으로 군사독재의 구악을 벗어던지고 7공화국을 열겠다. 여성 부의장 선출을 제도적으로 보장하기 위해 부의장을 현행 2명에서 3명으로 늘리는 개헌도 추진하겠다.”



―차기 의장 지지도 조사에서 1위였는데.



“제가 12·3 계엄 때 일선에서 싸운 모습, 내란 청산과 3대(검찰·사법·언론) 개혁에 몸을 아끼지 않고 투쟁한 모습을 국민이 높이 평가한 것 같다. 호남에 ‘5부 요인’이 없어서 ‘박지원이 하면 좋겠다’는 여론도 있다. ‘의심’(의원들 마음)은 민심과 당심을 떠나지 않을 것이라고 본다.”



―당원 투표 20%가 반영되는 첫 선거다.



“이재명정부는 국민주권정부, 당은 당원주권정당이다. 당원·국민과 함께 가는 국회를 위해 잘됐다고 본다.”



―만들고 싶은 국회 모습은.



“일하는 국회, 국민들로부터 존경받는 국회가 돼야 한다. 그러려면 회의 잘하고, 법안 잘 만들고, 일탈된 행위를 하지 말아야 한다. 잘못한 의원은 실질적으로 징계할 수 있는 강한 의장이 되고 싶다. 끌려다니지 않을 것이다.”



―국민의힘 정당해산이 필요한가.



“이승만의 자유당, 박정희의 공화당, 전두환의 민정당이 헌법재판소로부터 정당해산 명령받아서 역사 속으로 사라진 게 아니다. 국민이 투표로 응징했다.”



―국민의힘 장동혁 대표의 방미를 둘러싼 논란이 있었다.



“그건 의원외교가 아니라 의원망신이다. 저는 국회사무처에 ‘의원외교지원처’를 만들어 의원외교를 지원할 것이다. 남북 교류도 국회 차원에서 하면 훨씬 자유롭게 할 수 있을 것이다.”



―18개 상임위를 여당이 다 가져가야 한다는 주장이 있다.



“협치가 안 되면 책임정치다. 한없이 끌려가지 않을 것이다. 원 구성은 신속히 할 것이다. 법대로 할 것이다.”

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