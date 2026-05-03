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"유재석씨, 혼냅니다"…양상국 발언에 온라인 시끌

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코미디언 양상국이 '뜬뜬'에서 한 발언을 두고 누리꾼들이 갑론을박을 벌이고 있다.

 

2일 유튜브 채널 '뜬뜬'에 공개된 '홍보대사는 핑계고'에는 유재석과 한상진, 남창희, 양상국이 출연해 이야기를 나눴다.

 

양상국 &#39;뜬뜬&#39;. 유튜브 캡처
양상국 '뜬뜬'. 유튜브 캡처

이날 양상국은 출근하는 아내를 위해 아침을 차려주고 배웅을 한다는 남창희에게 "제가 보는 관점에서는 진짜 위험하다. 연애도 비슷하다. 내 개념은 평생 해줄 거 아니면 안 해 준다"고 말했다.

 

유재석이 "지금까지는 그런 연애를 하셨다면 매일은 아니더라도 가끔은 여자친구를 집에 데려다주는 건 좋지 않냐. 사랑하니까 더 시간을 보내고 싶지 않냐"고 물었다.

 

이에 양상국은 "저는 웬만하면 유재석 선배님 말을 듣는데 그건 아니라고 본다. 이번에 만나는 여자친구는 집을 데려다주고 오고 이런 개념이 없다. 애들 연애할 나이가 아니다"고 답했다.

 

또 그는 유재석이 계속해서 설득을 이어가자 "유재석 씨 한 번만 더 이야기하면 혼냅니다"라고 말했다. 이 같은 양상국의 모습에 한상진은 짧게 탄식을 내뱉으며 "고정은 쉽지 않겠다"고 말했다.

 

이에 일부 누리꾼들은 "양상국이 조금 오버가 심한 스타일이긴 하다", "잘하는데? 싶다가도 꼭 선을 넘어 계속 그 자리인 사람들이 꼭 있다" 등의 비판적인 반응을 보였다.

 

반면 "불편하면 그냥 보지 마세요", "뭔 놈의 사회가 자기 철학이나 주관도 얘기 못 하는 사회가 된 것인가" 등의 개인의 가치관을 존중해야 한다는 의견도 적지 않았다.

<뉴시스>


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