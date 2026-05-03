‘디펜딩 챔프’ 전북, 제주 잡고 2위로 점프

FC서울의 프로축구 K리그1 독주가 주춤한 사이 ‘디펜딩 챔피언’ 전북 현대가 연승과 함께 2위로 도약하며 추격에 나섰다.



정정용 감독 체제로 새롭게 출발한 전북은 시즌 초반 고전하며 새로운 변화에 적응하는 모양새였다. 이런 동안 서울은 치고 나가며 여유 있는 선두를 내달리고 있었다. 하지만 전북이 점점 지난해 챔피언의 모습을 찾아가며 쫓아가는 분위기다. 전북은 지난 2일 제주월드컵경기장에서 열린 K리그1 2026 11라운드 원정 경기에서 전반 36분 김진규의 시즌 마수걸이 골과 후반 추가 시간 터진 티아고의 쐐기골로 제주 SK를 2-0으로 꺾고 2연승을 내달렸다. 승점 18(5승3무3패)이 된 전북은 이날 김천 상무에 2-3으로 덜미를 잡힌 서울(승점 25·8승1무2패)에 승점 7 차 2위로 뛰어올랐다. 아직 격차가 있지만 전북이 상승세를 타고 있다는 점에서 앞으로 선두 경쟁이 치열해질 가능성이 커지고 있다.



여기에 역시 선두 경쟁을 펼치는 울산 HD는 홈에서 포항 스틸러스와 치른 시즌 첫 ‘동해안 더비’에서 후반 추가 시간 포항 조상혁에게 극장골을 내주며 0-1로 져 2연패에 빠진 것도 전북의 기세와 상반된다. 울산은 승점 17에 머물러 전북에 밀려 3위로 한 계단 내려왔다. 지난해 2위였지만 시즌 초반 극도의 부진에 시달렸던 대전하나시티즌은 이날 광주FC를 5-0으로 완파, 직전 울산전(4-1)에 이어 2경기 연속 4득점 이상 대승을 거뒀다.

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