‘소년공’ 출신 언급한 李 대통령 “노사 상생길 열자”

이재명 대통령이 “친노동은 반기업, 친기업은 반노동이라는 이분법을 깨자”며 노사 상생을 당부했다. 이 대통령은 63년 만에 법정 공휴일로 지정된 노동절인 지난 1일 청와대에서 열린 기념식에서 자신의 소년공 시절 경험을 언급하며 노동계와의 동질감도 강조했다.

양대 노총과 나란히… 이재명 대통령이 지난 1일 청와대 영빈관에서 열린 2026 노동절 기념식에서 김동명 한국노동조합총연맹 위원장(왼쪽), 양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장 등과 국민의례를 하고 있다.청와대사진기자단

이 대통령은 노동절 기념식 축사에서 “노동과 기업이 함께 가는 상생의 길을 열겠다. 노동 존중 사회와 기업 하기 좋은 나라는 양립할 수 없는 것이 아니다”라고 했다. 이어 “낡은 이분법을 깰 때 우리는 비로소 더 나은 미래로 나아갈 수 있을 것”이라며 “노사가 서로 존중하며 대화할 수 있는 상생의 생태계를 조성하겠다”고 말했다.



청와대가 노동절 기념식을 주관한 것은 사상 처음이다. 이날 노동계에서는 김동명 한국노동종합총연맹 위원장과 양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장이 모두 참석했는데, 양대노총 위원장이 노동절 행사에 함께 자리한 것 역시 처음이다.



이 대통령은 기념사에서 “저는 소년 노동자였고, 지금도 그 노동자의 이름이 자랑스럽다”면서 ‘소년공 출신 대통령’이라는 정체성을 내세웠다. 노동계를 향해 “소년공 출신 대한민국 대통령으로서 막중한 사명감으로 노동자 여러분의 목소리에 화답하겠다”며 소통 의지도 피력했다. 노동자의 안전과 기본권 보장도 강조됐다. 이 대통령은 “노동자가 죽음을 무릅쓰지 않아도 되는 정상적인 나라를 반드시 만들겠다”며 “모든 노동자가 노동 기본권을 누릴 수 있게 하겠다”고 약속했다.



양대노총 위원장도 축사에서 인공지능(AI)으로 인한 노동환경 및 산업구조 대전환의 시기에서 “노동 기본권이 보장돼야 한다”는 한목소리를 냈다. 경영계 대표로 참석한 손경식 한국경영자총협회장은 정부에 규제 개선 및 노동시장 선진화를 요청했다.

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