‘소년공’ 출신 언급한 李 대통령 “노사 상생길 열자”

“친노동=반기업 이분법 깨야 성장”
이재명 대통령이 “친노동은 반기업, 친기업은 반노동이라는 이분법을 깨자”며 노사 상생을 당부했다. 이 대통령은 63년 만에 법정 공휴일로 지정된 노동절인 지난 1일 청와대에서 열린 기념식에서 자신의 소년공 시절 경험을 언급하며 노동계와의 동질감도 강조했다.
이 대통령은 노동절 기념식 축사에서 “노동과 기업이 함께 가는 상생의 길을 열겠다. 노동 존중 사회와 기업 하기 좋은 나라는 양립할 수 없는 것이 아니다”라고 했다. 이어 “낡은 이분법을 깰 때 우리는 비로소 더 나은 미래로 나아갈 수 있을 것”이라며 “노사가 서로 존중하며 대화할 수 있는 상생의 생태계를 조성하겠다”고 말했다.
청와대가 노동절 기념식을 주관한 것은 사상 처음이다. 이날 노동계에서는 김동명 한국노동종합총연맹 위원장과 양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장이 모두 참석했는데, 양대노총 위원장이 노동절 행사에 함께 자리한 것 역시 처음이다.
이 대통령은 기념사에서 “저는 소년 노동자였고, 지금도 그 노동자의 이름이 자랑스럽다”면서 ‘소년공 출신 대통령’이라는 정체성을 내세웠다. 노동계를 향해 “소년공 출신 대한민국 대통령으로서 막중한 사명감으로 노동자 여러분의 목소리에 화답하겠다”며 소통 의지도 피력했다. 노동자의 안전과 기본권 보장도 강조됐다. 이 대통령은 “노동자가 죽음을 무릅쓰지 않아도 되는 정상적인 나라를 반드시 만들겠다”며 “모든 노동자가 노동 기본권을 누릴 수 있게 하겠다”고 약속했다.
양대노총 위원장도 축사에서 인공지능(AI)으로 인한 노동환경 및 산업구조 대전환의 시기에서 “노동 기본권이 보장돼야 한다”는 한목소리를 냈다. 경영계 대표로 참석한 손경식 한국경영자총협회장은 정부에 규제 개선 및 노동시장 선진화를 요청했다.
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