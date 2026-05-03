‘노사 평행선’ 삼성바이오 “손실액 1500억”

삼성바이오로직스가 2011년 창사 이래 처음 직면한 노동조합의 파업으로 최소 1500억원에 달하는 손실이 발생할 전망이다. 사측은 과도한 임금 인상에다 경영권 침해까지 더한 노조의 요구를 따를 수 없다는 입장이라 노사 합의까지 상당한 진통이 예상된다.

삼성바이오로직스 노동조합 전면 파업 사흘째인 3일 인천 연수구 삼성바이오로직스 공장 모습. 노조는 평균 14% 임금 인상과 1인당 3000만원 격려금 등을 요구하며 지난 1일부터 전면 파업에 돌입했다. 인천=뉴시스

3일 삼성바이오로직스와 노조에 따르면 노동절인 지난 1일부터 5일까지 전면 파업에 돌입한 노조는 조합원 4000명 중 2800여명이 참여했다. 삼성바이오로직스 직원 5455명 중 절반 이상이 참여한 셈으로, 파업은 별도의 단체 행동 없이 연차휴가를 내고 휴일 근무를 하지 않는 방식으로 진행되고 있다. 이에 일부 공정이 중단돼 최소 1500억원의 피해가 날 것으로 추산된다. 올해 1분기 영업이익(5808억원)의 4분의 1 정도에 달한다. 당초 사측은 이번 파업으로 6400억원의 손실을 예상했지만 긴급 인원 투입과 선제 조치로 손실을 최소화한 것으로 알려졌다. 노조가 지난달 28∼30일 진행한 60여명 규모의 부분 파업 당시에도 일부 공정이 멈춰 항암제와 인체면역결핍바이러스 치료제 등 제품 생산에 차질이 빚어진 바 있다.



노사는 지난해 12월부터 올해 3월까지 13차례 교섭을 벌였지만 격려금과 임금 인상 규모 등을 놓고 평행선을 달렸다. 노조는 1인당 3000만원 격려금 지급과 평균 14% 임금 인상, 영업이익 20% 성과급 배분을 요구했으나 회사는 지급 여력과 성장을 위한 재원 확보를 고려해 요구안 수용에 난색을 표했다. 특히 노조가 단체 협약 조항 중 신규 채용과 인사 고과, 인수합병(M&A) 등에 대해 노조의 사전 동의를 받도록 요구한 것도 논란이 됐다. 사측은 “기업의 인사권, 경영권과 직결된 요구 사항은 회사 입장에서 수용하기 어려운 요구였기에 협상 접점을 찾기 어려웠다”고 밝혔다.



노사는 4일 중부지방고용노동청 중재로 다시 협상 테이블에 앉는다. 노조가 이번 파업을 ‘1차 총파업’으로 규정하고 있어 협상 불발 시 2차 파업 가능성도 점쳐진다.

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