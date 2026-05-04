박왕열 마약 공급책 ‘청담사장’ 구속

‘마약왕’으로 불리는 박왕열에게 필로폰 등 100억원대 마약류를 공급한 혐의를 받는 최모(51)씨가 태국에서 강제 송환돼 구속됐다. 수원지법 영장당직 박소영 판사는 3일 오후 마약류관리법 위반 등 혐의를 받는 최씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 구속영장을 발부했다. 박 판사는 “도주 및 증거 인멸의 우려가 있다”고 사유를 밝혔다.

'마약왕'으로 불리는 박왕열에게 필로폰 등 마약류를 공급한 혐의를 받는 최모(51) 씨가 3일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기 위해 경기도 수원시 장안구 경기남부경찰청 마약ㆍ국제범죄수사대에서 나오고 있다. 연합뉴스

앞서 최씨는 이날 오후 영장실질심사 출석을 위해 경기남부경찰청 마약·국제범죄수사대 청사를 나서면서 혐의 인정 여부 등을 묻는 취재진의 질문에 아무런 답을 하지 않았다. 최씨는 경찰 조사에서 별건의 다른 마약 혐의에 대해선 일부 인정했으나, 핵심 수사 대상인 박왕열과의 연관성에 대해서는 선을 그으며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

경찰에 따르면 최씨는 텔레그램에서 ‘청담사장’ 등의 활동명을 사용하며 2019년부터 필로폰 22㎏ 등 마약류를 국내에 밀반입하거나 유통한 혐의를 받는다. 가족과 청담동에 거액의 부동산을 소유하고 ‘슈퍼카’를 타고 다니는 등 호화 생활을 한 것으로 알려졌다.

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