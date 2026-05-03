‘분만실 뺑뺑이’에 태아 사망 언제까지

충북 청주에서 임신부가 응급 분만할 병원을 찾지 못해 부산까지 이송되면서 결국 태아가 숨지는 사고가 발생했다. 반복되는 ‘원정 분만’ 사례가 재발하지 않도록 지역 응급·필수 의료 시스템 전반의 개편이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.



3일 소방당국에 따르면 지난 1일 오후 11시3분 청주시 흥덕구의 한 산부인과에서 ‘출혈 증상으로 입원한 임신 29주차 30대 산모의 태아 심박수가 떨어져 상급 의료기관으로 전원 조처가 필요하다’는 내용의 119신고가 접수됐다. 해당 산부인과는 대전과 충남·세종 등 충청권 상급종합병원 6곳에 이송 가능 여부를 문의했으나 모두 전문의 부재 등의 이유로 “수용이 불가하다”는 답변을 받았다.

119 구급대. 연합뉴스

119구급대가 전국 상급종합병원을 상대로 임신부 수용 여부를 수소문한 결과 신고 접수 3시간30분 만에 헬기를 투입해 부산 동아대병원으로 이송했다. 우여곡절 끝에 병원에 도착한 직후 분만 수술이 이뤄졌지만 태아는 결국 숨졌다. 산모는 생명에는 지장이 없는 상태다.



의료 공백으로 산모가 제때 병원 진료를 받지 못하는 문제는 전국에서 반복되고 있다. 대구에선 지난 2월 조산 증세를 보인 임신 28주차 쌍둥이 임신부가 지역 대형 병원 7곳에서 전문의 부재와 신생아 중환자실 병상 부족 등을 이유로 거절당했다. 4시간 동안 지역 병원을 전전하다 겨우 경기 분당서울대병원으로 이송됐다. 2024년 8월 충북 음성군에서는 분만 진통을 느낀 임신부가 충청권 지역 병원에서 수용을 거절당한 후 구급차에서 출산하는 일도 있었다.



비수도권 지역에선 고위험 임산부나 중증 신생아를 진료할 수 있는 인프라가 턱없이 부족하다. 국립중앙의료원에 따르면 2023년 기준 지역 내 고위험산모 치료실 이용률이 전국 평균(80.13%) 미만인 곳은 세종 44.35%, 경북 62.04%, 전남 66.28%, 충북 75.00%, 충남 76.88% 등 8개 시·도이다. 또 2024년 기준 인구 10만명당 산부인과 전문의 수는 경북 7.6명, 세종 8.7명, 충북·충남·경남 각 8.8명 등으로, 전국 평균(11명)보다 크게 떨어진다.



원정분만 문제는 형사처벌이나 법적 분쟁 등의 가능성이 큰 지역 산부인과의 구조적 요인에서 비롯한다는 지적도 나온다. 양승덕 충북의사회장은 “산부인과는 응급상황 발생 가능성과 이에 따른 형사처벌 위험까지 감수해야 하는 반면 분만 수가는 턱없이 낮아 의사들이 기피할 수밖에 없는 구조”라며 “특히 지역의 경우 시설이 열악하고 출산율도 비교적 낮기 때문에 더욱 꺼리는 경향이 있다”고 설명했다

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