[경제 단신] HD현대일렉, 친환경 차단기 유럽 공략 외

HD현대일렉, 친환경 차단기 유럽 공략

HD현대일렉트릭이 국내 최초로 독자 개발한 145kV SF6-Free 고압차단기(사진)의 최종 승인시험을 성공적으로 마쳤다고 3일 밝혔다. 해당 제품은 스웨덴 전력회사가 운영하는 변전소에 공급될 예정이다. SF6-Free 고압차단기는 대표적인 불소계 온실가스인 SF6(육불화황)를 사용하지 않는 친환경 전력기기다. 개발하기가 무척 까다로운 제품으로 상당한 제작 기술력이 필수다. HD현대일렉트릭 관계자는 “이번 145kV 제품의 최종 승인시험 완료는 HD현대일렉트릭의 기술 경쟁력을 입증한 성과”라며 “유럽 고객사와의 장기 공급계약 논의도 진행 중인 만큼 향후 수주 및 매출 확대가 기대된다”고 말했다.

삼성 ‘비스포크 AI 콤보’ 韓·英서 캠페인

삼성전자가 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’와 협업한 일체형 세탁건조기 ‘비스포크 AI 콤보’의 광고 캠페인(사진)을 한국·영국에서 진행한다고 3일 밝혔다. 디지털 광고 영상을 명동 신세계스퀘어와 강남 미진프라자, 광화문 KT 빌딩, 영국 런던의 피카딜리 광장 등 국내외 주요 도심의 옥외광고판에서 송출할 계획이다. 광고 영상은 영화를 상징하는 붉은색 원단에 커피를 쏟으며 시작된다. 원단이 비스포크 AI 콤보에 빨려 들어가고, ‘AI 맞춤+’ 기능으로 맞춤형 세탁과 건조가 진행된다. 이후 깨끗한 원단이 나오며 광고는 끝이 난다. 삼성전자 관계자는 “고급 의류 소재도 세밀하고 편리하게 관리하는 비스포크 AI의 강점을 시각적으로 표현한 영상”이라고 했다.

대만 타이중서 ‘더현대 글로벌’ 팝업 운영

현대백화점이 7월 26일까지 약 3개월간 대만 타이중 신광미쓰코시 백화점 중강점에서 ‘더현대 글로벌’ 팝업스토어(사진)를 운영한다. 이번 팝업은 해당 백화점 10층 식당가 행사장에 66㎡(20평) 규모로 마련된다. 대만 시장에 처음 진출하는 썸웨어버터, 슬로우앤드, 아떼, 23.65 등 6개 브랜드를 포함해 패션·뷰티·잡화 분야의 총 13개 브랜드가 함께 참여한다. 지난해 10월 타이베이 신이 플레이스 A11점에서 열린 K브랜드 단독 팝업에서 거둔 역대 최고 매출 성과가 이번 재진출의 밑거름이 됐다고 회사 측은 설명했다. 현대백화점 관계자는 “앞으로 대만과 일본을 넘어 홍콩 등으로 진출 국가를 확대해 국내 브랜드의 해외 판로 개척을 적극 지원할 계획”이라고 말했다.

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