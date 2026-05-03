김희철, 건강상태에 직접 입 열다…"꼭 건강하셔라"

가수 김희철이 건강상의 이유로 '아는 형님'을 임시 하차한 가운데, 자신의 건강상태를 직접 전했다.

김희철은 3일 소셜미디어에 "아니 친구야 나 그 정도 아니라고"라는 글을 게재했다.

그룹 슈퍼주니어 김희철. JTBC 제공

이는 '아는 형님'에서 과거 함께 활약했던 장성규가 소셜미디어에서 "희철이가 '아는 형님'을 떠난다니 믿기지가 않는다"라며 걱정을 내비치는 데 따른 답변이다.

김희철은 "지인들의 걱정의 전화가 많이 온다"며 "'시청자는 오후 여섯 시야, 우린 새벽 네시지만!'이라는 호동 형님의 말처럼 지침, 피곤함, 멍한 모습을 시청자분들께 보여선 안 되니 잠시 우물에서 피를 채우는 것"이라고 설명했다.

이어 "매주 목요일 녹화인데 해외 일정이 있을 땐 방송반, 형님들이 저에 대한 배려를 굉장히 해 준다. 매번 그러기도, 들쑥날쑥 등교할 수도 없기에 쉬는 거다. 격주 프로그램들은 조율이 가능하니 계속한다"고 덧붙였다.

또 "아는 형님은 너무 소중한 프로그램이다"며 "친구 신영이가 들어오면서 편히 쉴 수 있게 됐다. 우리 주몽왕자님 신영이 풍성해질 아형 재밌게 봐 달라. 다시 만나는 날까지 꼭 건강하셔라"라고 했다.

앞서 JTBC 관계자는 30일 "김희철이 건강상의 이유로 잠시 휴식기를 가질 예정"이라며 "하차하는 것은 아니다"고 밝혔다.

김희철의 자리는 코미디언 김신영이 대신한다. '아는 형님'이 여자 연예인을 고정 멤버로 맞은 것은 2015년 12월 첫 방송 이후 처음이다.

제작진은 "김신영은 다섯 차례 전학생으로 출연하며 쌓아온 경험을 바탕으로 '아는 형님 학교'에 빠르게 녹아들었다며 "특유의 센스와 재치로 프로그램에 신선한 변화를 불어넣을 것으로 기대한다"고 전했다.

<뉴시스>

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