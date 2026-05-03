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호르무즈 봉쇄 후 두 번째 한국 유조선 홍해 통과

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지난달 17일 처음으로 홍해 통과

호르무즈 해협 봉쇄 이후 또 한 척의 한국 선박이 우회로인 홍해를 통과해 국내로 원유를 운송하게 됐다. 지난달 중순에 이어 두 번째다.

해양수산부는 3일 오전 10시 기준으로 두 번째 우리 선박이 홍해를 안전하게 통과해 국내로 원유를 운송 중이라고 밝혔다.

호르무즈 해협 인근의 화물선. 로이터연합뉴스
호르무즈 해협 인근의 화물선. 로이터연합뉴스

앞서 해수부는 지난달 17일 우리 선박이 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재해 홍해를 통해 국내 운송에 나섰다고 공지한 바 있다.

이번에 홍해를 통과한 유조선도 얀부항에서 원유를 적재한 것으로 알려졌다.

호르무즈 해협이 봉쇄된 상황에서 홍해를 통해 국내로 원유를 운송하는 사례가 이어질 전망이다. 그러나 홍해도 예멘 후티 반군의 위협 등으로 안심할 수 없는 상황이다.

해수부는 "해당 선박이 홍해를 항해하는 동안 24시간 실시간 모니터링, 항해 안전 정보 제공, 해수부-선사-선박과의 실시간 소통 채널 운영 등을 통해 우리 선박과 선원의 안전을 지원했으며, 앞으로도 국내 원유수급의 안정화를 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

<연합>


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