대전 둔산동 백화점서 동료 여성 흉기 찌른 40대 남성 구속

대전 둔산동 백화점에서 여성 직원에게 흉기를 휘두른 40대 남성 직원이 구속됐다.

경찰 과학수사대가 지난달 30일 오후 흉기 난동이 발생한 대전 서구 한 백화점 식당가 현장을 살펴보고 있다. 연합뉴스

대전 둔산경찰서는 3일 살인미수 혐의로 40대 남성 A씨를 구속했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 30일 오후 5시55분쯤 대전 서구 둔산동 한 백화점 지하 2층 식당가에서 인근 입점업체 20대 여성 직원 B씨를 흉기로 여러 차례 찔러 살해하려 한 혐의를 받는다. A씨는 백화점 보안요원에게 제압된 뒤 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.

팔과 다리 등을 수차례 찔린 B씨는 현재 병원 치료를 받고 있다. 생명에는 지장이 없는 상태다.

각각 다른 점포에서 일하는 두 사람은 서로 말다툼을 벌이다 격분한 A씨가 매장에 있던 흉기를 휘두른 것으로 확인됐다. 당시 백화점 영업시간으로 노동절 전날 오후였던 데다 어린이날까지 이어지는 닷새간의 연휴를 하루 앞두고 식당가엔 인파가 꽤 있었던 상황이었다.

경찰은 범행 동기 등 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.

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