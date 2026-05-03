김하성, 복귀 향해 박차…세 번째 재활 경기서 100％ 출루

지난겨울 불의의 부상을 당했던 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 미국프로야구 마이너리그 세 번째 재활 경기에서 좋은 모습을 보이며 복귀를 향해 박차를 가하고 있다.

Atlanta Braves' Ha-Seong Kim stands at first base during the ninth inning of a baseball game against the Washington Nationals, Wednesday, Sept. 17, 2025, in Washington. (AP Photo/Nick Wass)/2025-09-18 08:49:30/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

애틀랜타 산하 콜럼버스 클링스톤스 소속인 김하성은 3일 미국 조지아주 콜럼버스의 시노버스 파크에서 몽고메리 비스킷츠(탬파베이 레이스 산하)와 치른 마이너리그 더블A 더블헤더 홈경기 1차전에 2번 타자 유격수로 출전해 1타수 1안타를 치고 볼넷 2개를 고르는 등 100％ 출루와 함께 2득점을 올리며 실전 감각을 끌어올렸다

김하성은 올해 1월 빙판에서 넘어져 오른손 중지 힘줄이 파열돼 수술을 받고 재활을 해왔다. 그리고 지난달 30일부터 콜럼버스에서 재활 경기를 치르는 중이다. 지금까지 마이너리그 세 경기에서 5타수 2안타, 볼넷 3개를 기록했다.

김하성은 1회 볼넷으로 걸어나간 뒤 후속 타자의 홈런 때 득점했다. 3회에는 중전 안타를 치고 후속 타자의 2루타 때 홈에 들어왔다. 5회에도 볼넷을 고른 김하성은 7회초 수비 때 교체됐다. 콜럼버스는 7이닝 경기에서 6-8로 졌다. 김하성은 더블헤더 2차전에는 출전하지 않았다.

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