장윤주 "XXS에 D~G컵…국내서 브래지어 못 사"

모델 장윤주가 속옷 쇼핑에 대한 고충을 밝혔다.

2일 장윤주 유튜브 채널에는 '후크가 왜 거기있어요..? 속옷에 자켓만 입고다녔다는 그 시절 장윤주 언더웨어 속으로'라는 제목의 영상이 게재됐다.

장윤주. 유튜브 캡처

이날 장윤주는 "겉옷만큼이나 속옷도 저에게는 늘 중요했다"고 말했다.

그러면서 "직업적으로 더 신경 쓸 수밖에 없었던 부분이기도 했지만, 결국 몸과 마음은 하나로 이어져 있어서 몸과 마음을 살피다 보면 속옷도 조금 다르게 보이더라"고 덧붙였다.

그는 속옷 욕심이 많다며 "저는 국내에서 브래지어를 잘 못 샀다"고 고백했다.

이어 "내가 사이즈는 있는데 통은 또 작았다. 통은 완전히 XXS이고, 20대 때 B컵이다 30대 때는 C컵, 지금은 D~G다"라며 고충을 드러냈다.

아울러 "언니가 20대 때 B컵이었냐"고 놀라워하는 스태프에게 "몸이 워낙 말랐는데 가슴이 있으니까 좀 더 커보였던 것 같다"고 했다.

장윤주는 "지금은 편안한 걸로 선택을 하고 있는데, 직업 특성상 속옷에 대한 필요성과 부심, 그리고 바디를 더 예쁘게 보이고 싶은 욕심들이 지금도 있다"고 했다.

또 "속옷에 대해 좀 더 이야기할 수 있으면 좋겠고, 속옷도 개발하고 싶다"고 밝혔다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지