주민 5000명 생수로 버텨…세종 조치원 아파트 화재 사흘째, 임시대피소 운영

세종시 조치원읍 한 아파트 단지에서 화재로 전기가 끊겨 입주민이 피해를 입고 있는 가운데 사흘째인 3일 수도 공급 정상화 등 복구 작업에 속도를 내고 있다. 세종시는 불편을 겪는 주민들에게 임시거처를 제공하고 있다.

지난 1일 화재가 난 세종시 조치원읍 아파트 지하 전기실 내부 모습. 세종소방본부 제공

이날 세종시에 따르면 시는 전날 오전 10시15분쯤 비상전력을 사용해 아파트 단지 내 급수시설을 복구했다. 해당 아파트 단지는 1429세대, 5000여명이 거주 중이다. 일반용수 공급은 재개됐으나 식수는 시가 제공한 생수병을 받아서 이용하고 있는 형편이다.

시는 화재가 발생한 지하 전기실 내부 후처리 등 복전 작업을 시작해 5일까지 엘리베이터와 보안 등 등 주민 공용시설 운영을 먼저 재개할 계획이다.

다만 전체 세대 전력공급은 지하주차장 전기시설 상황에 따라 정상화까지 상당 기간이 소요될 것으로 보인다.

시와 한국전력공사는 불에 탄 변전배전반을 수리해 긴급 복구하는 데 최소 4일 정도 걸릴 것으로 예상하고 있으나 완전 복구에는 2∼３주가 더 걸릴 수 있다는 전망도 나온다. 가스 복구도 복전 작업과 연계돼 비슷한 시기에 완료될 것으로 시는 내다보고 있다.

지난 1일 화재가 난 세종시 조치원읍 아파트 지하 전기실 내부 모습. 세종소방본부 제공

시는 현재 정전 및 단수로 일시 대피한 주민들이 이용할 수 있는 임시주거시설을 확보해 주민들에게 안내 중이다.

현재 확보된 임시주거시설은 조치원읍 행복누림터, 마을회관, 경로당 등에 최대 2046명을 수용할 수 있는 임시주거시설을 마련했다. 민간 숙박시설 1곳도 확보했다.

주민 5000여명 중 상당수는 여전히 아파트에 머물고 있으나 일부는 세종시에서 마련한 임시 대피소 또는 가까운 숙박시설로 거처를 옮겼다.

김하균 세종시장 권한대행이 지난 2일 아파트 단지를 찾아 주민들의 불편사항을 듣고 있다. 세종시 제공

시는 모포와 생수 등을 비치해 주민에게 제공하고 있다.

김하균 세종시장 권한대행은 “화재로 인한 정전으로 피해를 입고 있는 아파트 주민들이 생활에 큰 불편을 겪지 않도록 생필품과 식사 등을 제공하고 있다”며 “가용한 모든 자원을 동원해 신속히 복구할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

지난 1일 오후 8시2분쯤 세종시 조치원읍의 한 아파트 단지 지하 전기실에서 화재가 발생해 1시간 30여분 만인 오후 9시38분쯤 꺼졌다. 인명피해는 없었으나 화재 당시 아파트 엘리베이터에 주민 10명이 갇혔다. 아파트 단지 전체 전기 공급을 제어하는 변전배전반이 여유분까지 모두 불타면서 한전은 아파트로 공급되는 전기를 차단후 복구 중이다. 1429세대 전체에 전기 공급이 중단되면서 주민들이 일상생활에 피해를 입고 있다.

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