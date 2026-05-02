김태흠, 정진석 공천설에 “자숙·반성 없다면 떠날 수밖에” 탈당 시사

김태흠 충남지사가 공주·부여·청양 보궐선거 정진석 공천설을 정면 비판하며 국민의힘 지도부를 향해 사실상 탈당까지 시사하는 초강수를 던졌다.

김 지사는 2일 SNS에 ‘국민의힘에 고(告)합니다’라는 제목의 글을 올리고 “정 전 실장의 공천 과정을 지켜보며 억장이 무너지는 심정을 감출 길 없다”고 직격했다. 이어 “12·3 계엄 이후 1년 6개월의 비참하고 암울했던 우리의 현주소를 잊었느냐”고 반문하며 당 지도부를 정조준했다.

김태흠 충남도지사. 세계일보 자료사진

발언 수위는 ‘경고’를 넘어 ‘결단’에 가까웠다. 김 지사는 “자숙과 반성 없이 국민적 양심에 반하는 행위를 한다면 떠날 수밖에 없다”며 탈당 가능성을 공개적으로 열어놨다. 이어 “이런 정당에 어떻게 있을 수 있겠느냐”는 발언까지 더해지면서 사실상 ‘공천 강행 시 결별’ 메시지로 읽힌다.

특히 그는 “멍에와 사슬을 벗어 던져야 한다”는 표현을 사용하며 현 상황을 당의 구조적 문제로 규정했다. 단순한 공천 갈등이 아니라, ‘당의 정체성과 방향성’을 둘러싼 근본적 충돌이라는 점을 분명히 한 것이다.

이번 발언은 충남 정치지형에도 직접적인 파장을 미칠 전망이다. 공주·부여·청양 보궐선거는 물론, 6·3 지방선거를 앞둔 상황에서 집권여당 내부 분열이 노출될 경우 선거 판세에 결정적 변수로 작용할 수 있기 때문이다.

정 전 실장은 대통령실 PC 초기화 지시 의혹으로 수사를 받는 상황에서 해당 지역 공천을 신청했고 당 공천관리위원회는 윤리위원회 절차를 이유로 공천을 보류한 상태다. 그러나 김 지사의 이번 공개 반발로 ‘공천 여부’ 자체가 당의 도덕성과 직결된 정치 쟁점으로 급부상했다.

‘공천 강행이냐, 내부 균열이냐.’ 김태흠 지사의 배수진은 단순한 지역 정치인의 반발을 넘어, 국민의힘 지도부를 향한 공개적인 선택 압박이며 12.3 계엄과 관련해 국민 정서에 부합하는, 국민적 양심에 반하는 행위를 하지 말라는 공개 압박으로 읽힌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지