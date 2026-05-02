4년 만에 돌아온 '와썹맨' 박준형…불교박람회 접수

웹 예능 '와썹맨'이 한층 업그레이드된 웃음으로 돌아왔다.

스튜디오 룰루랄라는 1일 '와썹맨' 공식 유튜브 채널을 통해 불교박람회 편을 공개했다. 약 4년 만에 재개된 이번 에피소드는 진화된 연출과 구성으로 '와썹맨'만의 존재감을 또 한 번 확고히 했다.

이날 박준형은 불교박람회 등장과 함께 특유의 친화력을 발휘, 그가 이동하는 곳마다 선물을 건네받는 '1보 1선물' 상황이 이어져 훈훈한 분위기를 자아냈다.

박준형의 시선을 가장 먼저 끈 것은 목탁이었다. 첫 연주에도 능숙하게 리듬을 타는 박준형의 모습에 한 시민은 "음악 감각이 있어서 잘 친다"라고 호응했다.

무엇이든 들어주는 스님에게 박준형은 역 인터뷰를 진행하기도 했다. 또한, 박준형은 '번뇌'라는 단어를 보고 "Burn 뇌?"라고 해석해 예측 불가의 웃음을 안겼다.

뿐만 아니라 박준형은 명상 도구의 하나인 진동 체험에 나서며 온몸으로 새로운 문화를 느꼈다. 다양한 불교 굿즈를 접하는 과정 속에서 '힙 감별사'로 활약, 시민들은 물론 스님들과도 티키타카 케미를 이루며 예능감을 가감 없이 뽐냈다.

박준형은 "오랜만에 '와썹맨'이 컴백해 제일 핫한 곳을 찾았다. 새로운 문화를 많이 접했다"라며 "'와썹맨'은 앞으로도 여러분이 원하는 곳이라면 어디든 다 가겠다"라고 소감을 전했다.

박준형이 MC로 활약하는 '와썹맨'은 매주 금요일 오후 7시 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지