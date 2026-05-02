한 시간 침묵한 다섯 살 아이… 뒤늦게 발견한 한국인 승객의 ‘반전 미소’

베트남 하노이에서 어린 딸을 태우고 운전하던 택시 기사가 한국인 승객으로부터 예상치 못한 호의를 받은 사연이 현지 사회관계망서비스(SNS)를 뜨겁게 달구고 있다. 불청객이 될까 봐 숨죽였던 아이와 이를 미소로 화답한 승객의 사연은 국경을 넘어 큰 울림을 주고 있다.
◆ 1시간 동안 이어진 다섯 살 아이의 ‘조용한 동행’
2일 베트남언론 DTI뉴스에 따르 지난 4월 20일 오전(현지시간) 하노이에서 택시 기사로 일하는 당 반 단 씨(33)는 박닌성으로 향하는 한국인 승객을 태웠다. 평소 아내가 출근한 뒤 딸을 학교에 데려다주고 영업을 시작하지만, 이날은 이른 시간 예약이 잡히면서 어쩔 수 없이 다섯 살 딸을 뒷좌석에 태운 채 운행에 나섰다.
단 씨는 승객에게 불편을 줄까 우려해 딸에게 “조용히 있어야 한다”고 거듭 당부했다. 아이는 아빠의 걱정을 이해하듯 목적지까지 약 1시간이 넘는 이동 시간 동안 아무런 소리도 내지 않고 맨 뒷좌석에 앉아 있었다.
◆ 비난 대신 미소... 주인공은 국내 대기업 출장자
목적지에 도착할 무렵 2열에 앉아 있던 승객은 뒤늦게 아이의 존재를 확인했다. 단 씨는 승객이 불쾌해할까 긴장했으나, 승객은 오히려 밝은 미소를 지으며 아이에게 “안녕”이라고 인사를 건넸다. 이어 하차 직전 아이에게 소정의 용돈을 쥐여주며 응원의 마음을 전했다.
확인 결과 이 훈훈한 사연의 주인공은 당시 베트남 출장 중이었던 국내 대기업 소속 직원으로 밝혀졌다. 단 씨는 이 장면이 담긴 블랙박스 영상을 공유하며 “최근 경제가 어려워 힘든 시기였는데, 한국인 승객의 배려가 큰 힘이 됐다”고 감사 인사를 전했다.
베트남 현지 누리꾼들은 “아이를 돌보며 일하는 아빠의 책임감과 이를 존중해 준 승객 모두 아름답다”며 찬사를 보내고 있다.
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