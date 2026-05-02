오늘(2일) 밤 수도권·강원부터 비, 제주 최대 80㎜…길게는 모레까지 이어져

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5월 징검다리 연휴 이튿날인 2일 밤부터 길게는 4일까지 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 이날 우리나라는 제주남쪽해상에서 동진하는 고기압 가장자리에 놓여있겠다.

이 고기압 가장자리를 타고 비교적 온난한 서풍이 불어 들고 대기 중상층으로 구름이 유입되면서 흐리지만 낮 기온이 높겠다.

날씨는 이날 밤 수도권과 강원내륙·산지부터 비가 내리면서 바뀌겠다.

중국 산둥반도 쪽에서 저기압이 다가오면서 밤 수도권과 강원내륙·산지에서 시작한 비는 3일 전국으로 확대되겠다.

3일 내 비가 그치는 지역이 많겠으나 충청과 호남은 4일 새벽, 수도권은 아침, 강원과 경북북부는 낮까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

특히 강원산지에는 4일 비가 아닌 눈이 내릴 수 있다.

저기압이 수증기를 유입시키면서 비의 양이 제법 되겠다.

예상 강수량은 제주(북부 제외) 30~80㎜, 전남해안·부산·경남남해안 20~60㎜, 제주북부 10~60㎜, 강원·충북·광주·전남(전남해안 제외)·전북·울산·경남내륙 10~40㎜, 수도권·대전·세종·충남·대구·경북·울릉도·독도 5~30㎜, 서해5도 5~20㎜이다.

수증기를 머금은 남풍을 바로 맞는 제주의 경우 3일 늦은 새벽에서 오전까지 산지와 중산간엔 시간당 20∼30㎜, 산지·중산간·북부를 제외한 지역엔 시간당 10∼20㎜ 호우가 쏟아지겠으니 대비해야 한다.

또 3∼4일 전국에 강풍도 불겠다. 특히 제주는 3일 새벽부터 순간풍속이 시속 70㎞(산지는 90㎞)를 웃돌 정도로 다른 지역보다 바람이 더 거세게 불며 강풍특보가 내려질 전망이다.

바다의 경우 제주남쪽먼바다에 3일 새벽, 제주앞바다와 남해먼바다에 오전부터 바람이 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 일겠으며 3일 대부분 해상에, 4일 서해상과 동해상에 돌풍이 불고 천둥과 번개가 치겠다.

3일 아침 최저기온은 11∼15도, 낮 최고기온은 14∼19도겠으며 4일은 8∼13도와 15∼20도일 것으로 예상된다.

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